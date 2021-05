Pati Chapoy responde a críticas hacía "Ventaneando" por extender horario

Hace unos días la titular del programa "Ventaneando", Paty Chapoy reveló que su horario se extendía una hora por lo que ahora estarán desde la 3:00 hasta las 5:30 de la tarde, pero no tardaron en reaccionar decenas de usuarios de redes pues algunos aseguraron que era un exceso.

"Los espero de las 3 a las 5:30 en @VentaneandoUno", escribió Pati Chapoy.

"Mucho tiempo, es muy tedioso", "Qué flojera, ya deberían de desaparecer", "No tiene presupuesto para programas de calidad", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

De inmediato Pati Chapoy respondió de manera tajante a todas las críticas, pues ella siempre ha defendido a TV Azteca y a "Ventaneando" a capa y espada.

"Fácil... no lo veas", "No me interesa", "Claro que hay presupuesto, no te imaginas lo que cuesta hacer tele".

Los espero de las 3 a las 5:30 en @VentaneandoUno pic.twitter.com/OexGOrcEO6 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) May 29, 2021

Entre otras múltiples respuestas, Pati Chapoy también arremetió contra quienes critican el uso de sus redes sociales y las de Ventaneando, señalando que no le interesan los malos comentarios, y dejando en claro que no dejará de responder a críticas como en el pasado ha hecho.

Asimismo, Pati Chapoy dejó claro que está feliz por este cambio, pues el programa de TV Azteca se ve beneficiado con más tiempo, pues a lo largo de los años siempre ha sacado la casta.

Recordemos que esta no es la primera vez que Pati Chapoy saca las garras contra quienes atacan al programa "Ventaneando" y a ella en sus redes sociales, pues en el pasado había sucedido algo similar cuando se desató el escándalo por sus comentarios contra el movimiento feminista, y recientemente por haber apoyado a Enrique Guzmán en el caso con Frida Sofía.

"Muy bien contestado", "Exactamente, nadie los obliga a ver el programa", se lee entre las reacciones del público que apoya a Pati Chapoy en su manera de responder. "Ya está perdiendo la compostura", "Soberbia", comentan algunos otros que no están de acuerdo con la periodista.

(Azucena Uribe)