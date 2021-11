Pati Chapoy se lanzó contra Daniel Bisogno en tenso momento en "Ventaneando"

Pati Chapoy se lanzó contra Daniel Bisogno en un tenso momento durante la transmisión de "Ventaneando", la titular del programa de TV Azteca estaban hablando de J Balvin y de su ego tras criticar a los Latin Grammy por las pocas nominaciones al reguetón.

Pati señaló el ego que llegan a tener algunos artistas: "es el ego que tienen muchos artistas lo que los hace hacer este tipo de declaraciones".

"Al final de cuentas siempre es una batalla o una guerra contra los egos, nada más... en todo, eh, no nada más en ese tipo de participaciones", señaló Chapoy.

Fue en ese momento cuando la titular de "Ventaneando" le cuestionó: "Tú me odias, ¿no? ¿O odias mi ego?".

Ante esto Daniel contestó que no "que de ninguna manera", a lo que Chapoy dijo: "!Ay, dique sí hombre!", al final todo terminó entre risas.

LAS CRÍTICAS DE J BALVIN

J Balvin critica a los Latin Grammy; dice no valora a los reguetoneros. Cabe recordar que el colombiano se lanzó contra los Grammy Latinos y dijo que no "reconoce al género urbano".

"No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", señaló.

Sus comentarios generaron varias reacciones, incluso Residente estalló en su contra por esos dichos.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", dijo el ex integrante de la banda Calle 13.

Momento desde el minuto 32:22

(Imelda Téllez)