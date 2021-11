Patricio Cabezut descubrió a su esposa siéndole infiel con un hombre casado

Ni yo sé qué fue lo que pasó. Yo les dije que tenía una familia maravillosa porque así lo veía, pero ahora veo que mi mujer no. Hoy (domingo 21 de noviembre) recibí un citatorio para presentarme en la Alcaldía Benito Júarez, porque Aurea me levantó una demanda por violencia familiar, pero eso no es todo. Además, me entregaron un apercibimiento (una advertencia) para no hostigarla ni a ella, ni a sus familiares, y también se me informó que debía desalojar mi domicilio, declaró Cabezut.