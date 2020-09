Paty Navidad arremete contra el chip cerebral que desarrolló Elon Musk

Chip cerebral de Elon Musk... ¿para qué sirve? ¿qué ganas? ¿qué pierdes?... No nos dejemos engañar. No permitamos perder nuestra esencia espiritual y humana, cuidemos, defendamos nuestro poder esencial y natural, no destruyamos no vendamos nuestra alma, nuestra libertad de pensamiento, de sentimientos, de ser y de hacer.