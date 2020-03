Paty Navidad contra la ideología de género: "manipulan con lavados de cerebro a la mujer para sus fines políticos"

La actriz Paty Navidad últimamente se ha puesto en el ojo del huracán gracias a sus polémicas declaraciones en diversos temas, por ejemplo hace unos días habló del cambio climático, el coronavirus y recientemente dio su punto de vista sobre el movimiento feminista del cual expresó estar en desacuerdo, estos fueron sus motivos.

De acuerdo a Infobae, dentro de unos días se realizará el paro nacional de mujeres en México y Paty Navidad se mostró contraria al movimiento feminista, a la ideología, de género e incluso a la rifa del avión presidencial.

"Están utilizando y manipulando con lavados de cerebro a la mujer y a la comunidad LGBTTI para sus fines políticos-ideológicos globales de intereses personales, el feminismo es un fraude grotesco diseñado para debilitar el tejido social y controlar totalmente sociedades y países", aseguró.

NO Apoyo al movimiento político feminista radical, tampoco la rifa del avión que pagamos los mexicanos y quieren que volvamos a pagar. Se dijo sería vendido por la ONU para ayudar a inmigrantes, después por otras razones. Es una burla, un distractor, una mentira más del gobierno. — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) March 4, 2020

En otro tuit comentó Paty Navidad detalló: "NO Apoyo al movimiento político feminista radical, tampoco la rifa del avión que pagamos los mexicanos y quieren que volvamos a pagar. Se dijo sería vendido por la ONU para ayudar a inmigrantes, después por otras razones. Es una burla, un distractor, una mentira más del gobierno".

Recordemos que "Un día sin nosotras" es el nombre de la convocatoria para que las mujeres de México no acudan a sus centros de trabajo ni a la escuela el próximo lunes 9 de marzo, como manera de mostrar su importancia en la sociedad.

Mujeres bellas, no tomemos el papel de víctimas, es lo peor que podemos hacer, nos impide ser triunfadoras y felices, liberémonos del pasado doloroso sin resentimientos, perdonemos y perdonémonos, no seamos nuestras enemigas ni permitamos que movimientos políticos nos manipulen. — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) March 4, 2020

Donde varias famosas del entretenimiento en el país se han ido sumando a la convocatoria y no estarán en sus programas de televisión o labores cotidianas.

Otro de sus tuits que generó polémica fue donde Paty Navidad confesó que tampoco está de acuerdo con la ideología de género y así lo expresó a través de varios mensajes en su red social, que incluso ha retuiteado.

Existen 2 sexos, hombre y mujer, independientemente de las preferencias sexuales, religiosas, etc. El "género" no existe, es invento político para manipular y distorsionar las mentes. Todos tenemos los mismos derechos desde que nacemos, nadie nos los regala, son nuestros por ley. — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) March 4, 2020

"La ideología de género es una idea que sólo existe en la mente de la persona, no en la realidad. Si digo ser un felino no significa que lo sea, puedo transformar mi físico con cirugías, injertos o mutilaciones, pero mis cromosomas no dejarán de ser de mujer aunque ame al león".

También dijo: "Existen 2 sexos, hombre y mujer, independientemente de las preferencias sexuales, religiosas, etc. El "género" no existe, es invento político para manipular y distorsionar las mentes. Todos tenemos los mismos derechos desde que nacemos, nadie nos los regala, son nuestros por ley".

Nuestra lucha no debería ser contra el hombre, sino contra el machismo y el feminismo radical que ejercen la misma función, nos hemos convertido en nuestras peores enemigas, nos quejamos de los hombres sin darnos cuenta que también somos machistas con ellos y con la misma mujer — ???????????????? ?????????????? ???? (@ANPNL05) March 4, 2020

(Azucena Uribe)