Paty Navidad divide opiniones al apoyar la postura de Javier Alatorre

La actriz Paty Navidad pidió que no la insulten por su forma de pensar y se unió al pensamiento de Javier Alatorre (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Hace unos días el periodista Javier Alatorre fue fuertemente criticado en redes sociales después de que publicara un reportaje en el que ataca y criminaliza a la Brigada Marabunta, incluso hubo quieren pidieron cancelar su programa, por otro parte hay personas que lo apoyan, como Paty Navidad, quien usó su Twitter para criticar al grupo respaldado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

De acuerdo a Grupo Formula, la polémica actriz Paty Navidad no dudo en expresarle su apoyo a Javier Alatorre mediante un tuit.

"No comprendo cómo existen personas que defienden estos actos vandálicos y violentos. #BrigadaMarabunta NO tiene nada de pacificadores, más bien son protectores de los delincuentes que actúan en total impunidad... la pregunta obligada, ¿y las autoridades?", escribió la actriz con el video que se transmitió esta semana en TVAzteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN QUE LAURA BOZZO ENTREVISTARÁ A KARLA PANINI Y AMÉRICO GARZA

Recordemos que Paty Navidad ha generado polémica por expresar algunas de sus ideologías en redes sociales y se ha convertido en varias ocasiones en Trending Topic y víctima de los insultos, es por ello que la actriz pidió que respeten sus opiniones y no quieran imponerle sus ideas.

"No vengan a querer imponerme sus ideas o creencias religiosas, tengo las mías y no coinciden con lógicas ni adoctrinamientos, no soy fanática de nada ni de nadie, libre de pensamiento, espiritual y con fe en Dios que habita en mi interior en luz y amor".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VANESSA GUZMÁN RESPONDE A QUIEN LA LLAMÓ "PESADA": "BROTES DE ENVIDIA"

Las imágenes que mostró la televisora corresponden a las manifestaciones que hubo esta semana en Ciudad de México por los asesinatos de Giovanni López, en Jalisco, y George Floyd, en Estados Unidos.

No comprendo como existen personas que defienden éstos actos vandálicos y violentos. #BrigadaMarabunta NO tienen nada de pacificadores, más bien son protectores de los delincuentes que actúan en total impunidad ... la pregunta obligada, y las autoridades???pic.twitter.com/JnXDstBzFg — ???????????????? ?????????????? ?? (@ANPNL05) June 11, 2020

(Azucena Uribe)