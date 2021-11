Paty Navidad vuelve a la polémica: "Nunca tuve Covid... Tenía una doble neumonía"

Una vez más la actriz Paty Navidad generó polémica luego de que aseguró que nunca tuvo covid, sino "problema de oxigenación", pero en redes sociales ya se pueden leer cientos de críticas de sus fans.

Recordemos que desde el inicio de la pandemia Paty Navidad se ha mostrado en contra de las medidas para evitar contagios e incluso hasta de su existencia mediante teorías conspirativas.

KIM MORGAN, LA GUIONISTA QUE SE CASÓ EN SECRETO CON GUILLERMO DEL TORO

Pero fue hace unos meses que trascendió que la también cantante había sido hospitalizada a causa del covid-19. Aunque la noticia sobre el tema causó tremenda polémica, es recién cuando la famosa aseguró que nunca tuvo covid-19. ¿Entonces de qué se enfermó?

Cabe señalar que Pati Chapoy durante el programa "Ventaneando" aseguró que Paty Navidad al igual que Laura Flores y otros participantes de "MasterChef" habían dado positivo, por lo que suspendieron las grabaciones del reallity.

Paty Navidad realizó dicha declaración en "Los Premios de la Radio 2021", donde estuvo como conductora.

La polémica actriz aseguró que cuando estuvo hospitalizada dijeron cosas falsas. Indicó que estuvo en el hospital por "un problema de oxigenación". Además, comunicó que nunca tuvo síntomas relacionados con la enfermedad.

"La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación. Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil", indicó la famosa en la alfombra roja de los ´Premios de la Radio´.

Asimismo, reveló que los médicos le dijeron que tuvo una doble neumonía y que jamás tuvo covid-19:

"Nunca tuve covid. Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente", aseguró.

EL DÍA QUE OCTAVIO OCAÑA REVELÓ QUE LE GUSTARÍA SER "GUAPO"

Finalmente, para cerrar su polémica declaración, la famosa dijo ante varios medios de comunicación que seguro más de la mitad de personas que fueron a la alfombra de la premiación no estaban vacunadas.

"Te aseguro que más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte. Todo lo que se ha dicho de mí y mira: aquí estoy. Mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio", concluyó.

(Azucena Uribe)