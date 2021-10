Paul McCartney se atribuye la autoría de una canción compuesta por John Lennon

En su nuevo libro "The Lyrics", Paul McCartney dejó en claro que la canción "A Day in the Life", fue concebido por él mismo, no por John Lennon (FOTO ESPECIAL)

Tras asegurar con rotundidad que John Lennon había sido el "instigador" de la separación de los Beatles en el año 1970, el músico Paul McCartney ha querido contradecir ahora a su malogrado compañero de banda, víctima en 1980 de uno de los asesinatos más impactantes de la cultura popular contemporánea, a cuenta de la autoría del tema "A Day in the Life", tradicionalmente atribuido al que fuera marido de Yoko Ono.

En su nuevo libro "The Lyrics", en el que reflexiona sobre los orígenes y los sucesos que inspiraron sus canciones más emblemáticas, McCartney ha dejado muy claro que el citado sencillo fue concebido por él mismo y a modo de homenaje para su buen amigo Tara Browne, el heredero del imperio cervecero Guinness que falleció trágicamente a los 21 años en un accidente de tráfico.

Quise escribir sobre él en ´A Day in the Life´: 'Perdió la cabeza en un coche/No se dio cuenta de que las luces habían cambiado', reza el párrafo de la obra que alude a tan melancólica canción.

Curiosamente, pocos años antes del crimen que acabó con la vida de Lennon, este hizo referencia al mismo evento y a la tristeza que le invadió en consecuencia para poner en contexto las letras que, supuestamente, había escrito para componer la canción.

"Era lo que tenía en mente cuando escribí ese verso", reconocía Lennon, en una entrevista de la época, sobre las referencias de la canción a tan dramático percance. Tuvieron que pasar casi 20 años para que Paul McCartney ofreciera el primero de los testimonios que ponían en entredicho la versión de Lennon, aunque lo llamativo ahora es que, en su biografía de 1997, 'Many Years From Now', McCartney aseguraba directamente que 'A Day in the Life', nada tenía que ver con el fallecimiento de Browne.

"Los versos se han atribuido a Tara Browne, pero no creo que ese fuera el caso. En mi cabeza, imaginaba a un político hasta arriba de drogas que se había parado en un semáforo en rojo, y que no se había dado cuenta de que habían cambiado las luces", señalaba el artista en unas declaraciones en las que ya se acreditaba como el compositor principal de la canción.

(Imelda Téllez)