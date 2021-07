Paul McCartney sorprendió a su nieta en su graduación con show de The Beatles

Paul McCarney regresó a las tendencias de Twitter luego de que usuarios revivieran un video del día en que sorprendió a su nieta en su graduación con un show de The Beatles.

Desde que The Beatles se separó, los miembros siguieron en la música con proyectos en solista; sin duda, Paul McCartney es el que más ha tenido éxito, además que se ha ganado el cariño de la gente, razón por la que un concierto improvisado de Sir Paul en una fiesta provoca tanto escándalo.

A través de redes sociales un video en el que Paul McCartney está al frente de un escenario, esta vez en una fiesta, que muchos aseguran es la graduación de una de sus nietas, le dio la vuelta a internet en cuestión de minutos; sin embargo, este hecho sucedió hace tiempo, al parecer, en una reunión de trabajo de su esposa Nancy Shevell.

En el video se ve en los primeros segundos a Nancy junto a su esposo, momentos después, la banda que está amenizando el evento empieza a tocar las notas de "I Saw Her Standing There", una canción de The Beatles que se ha convertido en un clásico.

Por las reacciones a este video en la graduación de su nieta. pic.twitter.com/TZVZDNW21I — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 10, 2021

Para hacer más emotivo el momento, Paul McCartney decide quitarse el saco y aventarlo al piso, así como levantarse las mangas de la camisa para así poder tener un mejor control del micrófono. Al escuchar las notas de la canción, la gente que está en la fiesta se emociona y comienza a cantar.

Las personas que se encontraban en aquel evento no dudaron en sacar su celular para inmortalizar el momento en que el ex Beatle se apodera del micrófono para entonar las canciones de la icónica branda británica.

TODOS QUIEREN UN ABUELO COMO PAUL McCartney

En redes sociales el video del cantante se volvió tendencia, especialmente en Twitter donde se posicionó en los primeros lugares del trending topic. Varios internautas aseguraron que les gustaría que Paul McCarney fuera su abuelo por su peculiar forma de ser.

Imagínate decir: Ah sí, Paul McCartney cantó en mi graduación porque su nieta es mi compañera... ?? https://t.co/C0mSRbFtUl — Patu Spindola (@PatuSA_5) July 10, 2021

Pasa esto en mi graduación y me lo pierdo, porque seguro me desmayo al segundo xD https://t.co/WTuQxvfbIA — Bela (@BelaMdro) July 10, 2021

Típico viejito haciendo el ridiculo en el evento familiar, pero ojalá fuera MI viejito https://t.co/M1Si1VJfs1 — Mean Mr. Mustard (@M_MelendezF) July 10, 2021

Ví que Paul McCartney es tendencia y me espanté, pero sentí alivio cuando leí que era por un palomazo en una celebración privada, uff!! pic.twitter.com/tqa1vRk83T — Patricia González (@TrizziaG) July 10, 2021

Me urge que Sir Paul McCartney sea mi abuelo pic.twitter.com/C6er2JZpnP — Caleb Ordóñez Talavera (@CalebMX) July 10, 2021

(Aline Núñez)