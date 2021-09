Paul Stanley denuncia presunta extorsión de funcionarios en Alcaldía Coyoacán

El conductor del programa "Hoy", Paul Stanley, usó sus redes sociales para denunciar una presunta extorsión de la que fue víctima por parte de supuestos funcionarios de la Alcaldía Coyoacán, en donde tiene un negocio del giro restaurantero.

El conductor compartió en sus cuentas de Twitter e Instagram las conversaciones que mantuvo con un hombre de la alcaldía, quien se identificó como José Cristopher Lóper Olguín, quien al parecer le pidió un "plan de pagos" para que pudiera operar sin problemas.

El día sábado 18 de septiembre se presentaron 2 individuos cómo ´funcionarios´ de @alcaldia_coy enviados por José Cristopher López Olguin, solicitaron una propuesta económica a cambio de no tener ´problemas´ , comentó Paul Stanley, claramente inconforme por el trato que recibió.

Triste situación en @Alcaldia_Coy

a días de cerrar administración por negarse a realizar el pago de una EXTORSIÓN x parte de servidores públicos cómo DG de Gobierno y AsuntosJurídicosJOSÉ CRISTOPHER LÓPEZ OLGUIN

Stanley, quien recientemente estrenó el programa "Perdiendo el juicio" expresó que le pidieron un "moche" para que su restaurante Spiritello pudiera seguir operando sin que le impusieran alguna clase de sanción o llamada de atención.

LA DENUNCIA DE PAUL STANLEY EN CONTRA DE LA ALCALDÍA COYOACÁN

El condcutor no contó más detalles y hasta el momento las autoridades no le han dado alguna clase de respuesta a la denuncia pública que hizo Stanley; sin embargo, pidió la atención del INVEA y de Claudia Sheinbaum para que le den una resolución.

Paul Stanley no ha dado declaraciones al respecto, pero se espera que pronto de más detalles; ya que por el momento no se sabe si denunció ante el Ministerio Público. Aunque probablemente continúe resolviendo estos problemas dado que el martes 28 de septiembre no se presentó en el programa "Hoy".

Me preguntan en Jurídico si ya tienen alguna propuesta para ellos. (...) El problema es que los términos se nos vencen hoy, se puede leer en la conversación que compartió Paul del lunes 20 de septiembre.

