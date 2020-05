Paul Stanley escribió una carta a Paco Stanley días antes de su muerte

El hijo del comediante Paco Stanley, Paul Stanley recordó lo difícil que fue su infancia y adolescencia debido a la ausencia de su padre, pues aseguró que sus medios hermanos no sabían que existía, además reveló que escribió una carta para su padre una semana antes de que éste fuera asesinado.

De acuerdo a Milenio, durante una entrevista para el programa "La última y nos vamos", Paul Stanley realizó las fuertes confesiones que dejaron a todos sus fans sorprendidos.

Paul Stanley detalló que durante una Navidad su papá le colgó el teléfono cuando trató de comunicarse con él, pues se mantenía en secreto que el humorista había tenido un hijo fuera del matrimonio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "EL CALABOZO": ESTEBAN ARCE Y "EL BURRO" VAN RANKIN DE REGRESO PARA TI

"No sabían que existía yo. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular... Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo: 'Hola, papá', y madres me cuelga", contó el conductor de 'Hoy'.

Asimismo, Paul Stanley aseguró que no siempre lo dejaban ver a su papá porque no querían que se encontrara con sus otros hijos; sin embargo, el conductor estaba ansioso de visitarlo, pues según dijo Paco Stanley fue un padre muy amoroso.

"Era una ansiedad, unas mariposas en el estómago por ver a mi jefe. Ya cuando lo veía era una emoción indescriptible", contó el también actor.

En cuanto a la actitud de Paco Stanley sobre su relación ya que en varias ocasiones se negó a hablar con él, Paul Stanley mencionó que no lo juzga, pero que si le molestaba no poder disfrutar de Paco Stanley como si pudieron hacerlo sus medios hermanos, por lo que le escribió una carta con un fuerte mensaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANA DEL REY EXPLOTA CONTRA LA INDUSTRIA MUSICAL, ARIANA GRANDE Y MÁS

"Le escribo una carta, me acuerdo que puse: 'Algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo me pudiste haber aprovechado, pero va a ser demasiado tarde', y a la semana matan a mi papá", contó Paul.

Por último, Paul Stanley recordó cómo fue enterarse del asesinato de Paco Stanley, pues la última vez que vio a su padre le habló de la muerte y que iba a dejarle una herencia.

"Fuimos a comer con él y en la plática, mi jefe traía una tristeza, traía algo. Se tomó unos tragos, se puso a llorar y me dijo: 'Un día me voy a ir y te voy a dejar algo, solamente quiero que sapas que lo que te deje quiero que lo dupliques, pero que nunca te olvides de tu mamá'", relató Paul Stanley.

(Azucena Uribe)