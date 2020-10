Paulina Rubio habla de su "borrachera" en concierto: "Soy responsable"

Tras su escandaloso video viral donde se le tacho de aparecer en un concierto "borracha", Paulina Rubio reaparece en redes sociales para aclarar los rumores que la rodean. La "chica dorada" habló de cómo está atravesando la pandemia, sus problemas legales, familiares y por supuesto el concierto "One World Together at Home" donde se le juzgó de presunto estado de ebriedad ante la cámara.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Paulina Rubio reapareció en sus redes sociales con un Instagram Live después de semanas en silencio para aclarar que no se encontraba en estado de ebriedad durante su concierto online, reveló que fue víctima de fuertes críticas y burlas tras viralizarse su video.

ANGÉLICA RIVERA PROTAGONIZARÍA REMAKE EN TELEVISA DEL "GÜERO" CASTRO

Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores; entonces lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida, comentó "la Chica Dorada".

PAULINA RUBIO PIDE DISCULPAS A SUS FANS

Durante su transmisión en vivo Paulina Rubio explicó por qué estaba un poco rara durante su presentación en "One World Together at Home", pues recordemos que la cantante se veía un poco dispersa y hasta olvidó la letra de varias de sus canciones, motivo por el cual algunos de sus seguidores se decepcionaron de ella.

Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto sepan de dónde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho,

TRAS EL ESCÁNDALO, EL SHOW DE ELLEN DEGENERES BAJA 30% EN RATING

La exintegrante de Timbiriche agradeció el hecho de que sus fans la han apoyado incluso en los momentos más lamentables de su carrera, como lo ha sido la temporada reciente en la que está en medio de un pleito legal con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo.

Paulina Rubio dijo que está lista para renovarse y mostrarse en una mejor versión, mucho más después del bullying que recibió cuando indicaron que estaba ebria y se había comportado de esa manera tan extraña.

(Aline Núñez)