Pedro Infante, 103 años del nacimiento del ídolo mexicano

Han pasado 103 años sin Pedro Infante, la leyenda mexicana que nació en Mazatlán, Sinaloa, en una familia humilde, pero creció en Guamúchil, en ese estado. Fue el cuarto de 15 hermanos y aprendió a tocar diferentes instrumentos musicales. Entre 1939 y 1957 apareció en más de 60 películas y grabó unas 310 canciones. Interpretó vals, chachachá, canción mexicana tradicional y ranchera, bolero y, especialmente, música en mariachi y ranchera.

Un rompecorazones

En 1953 contrajo matrimonio con la actriz Irma Dorantes, en Mérida, Yucatán, pero fue anulado tiempo después por la demanda que presentó María Luisa León Rojas, su primera esposa, porque legalmente aún estaban casados, desde 1939.

Tuvo muchas amantes, con las que, según se dice, procreó gran cantidad de hijos, pero solo se han reconocido cuatro.

Su legado actoral

La trilogía más sobresaliente de su trayectoria fílmica fue, sin duda, la constituida por Nosotros los pobres (1947), Ustedes los ricos (1948) y Pepe El Toro (1952). Sin embargo, tiene en su haber 60 filmes.

Su legado musical

Su legado abarca más de 300 canciones, entre los temas que volvió mundialmente famosos están Las mañanitas, Amorcito corazón, Dicen que soy mujeriego, Cielito lindo, Qué te ha dado esa mujer y Yo no fui.

Su afición y una muerte trágica

Era un aficionado de la aviación, y había acumulado 2 mil 989 horas de vuelo.

Falleció en un accidente aéreo, hace 60 años, el 15 de abril de 1957.

TE PRESENTAMOS UN LISTADO DE DATOS POCO CONOCIDOS DEL "ÍDOLO DEL GUAMÚCHIL":

SU PRIMERA APARICIÓN

Aunque se ha registrado que su primera participación en cine fue en la cinta "La feria de las flores", en 1942, en realidad su primera aparición en cine se dio tres años antes en el corto "El organillero", de José Benavides Jr.

NO QUERÍA QUE NADIE MÁS CANTARA EN SU FAMILIA

De acuerdo con su nieta Lupita Infante, hija de Pedro Infante Jr, no quería que nadie más cantara en la familia: "He escuchado historias de sobrinas de mi abuelo a quienes no se les permitía cantar. Dicen que era muy celoso".

GANABA MÁS QUE "CANTINFLAS"

En la década de 1950, el productor Antonio Matouk aseguraba que infante ganaba el triple que Cantinflas, ya que aparecía en más películas, y que cobraba 20 mil pesos semanales por presentaciones. Se creía que su fortuna ascendía a unos 10 millones de pesos en 1957.

EN LA PIEL DE TIZOC

Fue tal su dedicación para la película Tizoc (1956), por la que ganó el Oso de Oro, que antes de empezar a filmarla usaba a diario caites, para que le produjeran callos, y así, interpretar mejor la manera de caminar de su personaje.

RÉCORD DE VENTAS

Infante grabó Las mañanitas el 23 de julio de 1950. En ese año se vendieron 155 mil copias, un récord de ventas en aquella época. Según la disquera Peerles, la versión del cantante había vendido más de 15 millones de copias hasta 1985, solo en México.

SIN ROPA

Es difícil pensar que el artista se tomara fotos desnudo, pero fue así. En 1991 se exhibió, en el Palacio de Bellas Artes, en México, una imagen en la que aparece enjabonado en el patio de su casa, en Mérida.

SU CARRERA MUSICAL

Si bien comenzó como vocalista de varias orquestas en su natal Sinaloa, fue hasta que se inició en la XEB que su carrera empezó a despegar. Ahí, le pagaban dos pesos por una hora.

DEVOTO DE LA GUADALUPANA

Fue muy devoto de la virgen de Guadalupe, por lo que el 23 de octubre de 1954 condujo un maratón televisivo en beneficio de la Basílica de Guadalupe, en la que durante 30 horas cantó y presentó a otros artistas. Recaudó un millón trescientos mil pesos.

SE ACCIDENTÓ VARIAS VECES

Pedro Infante se accidentó en tres ocasiones en travesías aéreas; la primera, en 1948, cuando solo tuvo algunos rasguños. En la segunda, en 1949, casi perdió la vida y le tuvieron que colocar una placa de platino en el cráneo, y la tercera, en 1957, en la que murió.

PLACA DE PLATINO EN LA FRENTE

Llegó a tener una placa de platino en la frente luego de un accidente, también de avión, que ocurrió en 1949 en Michoacán. Sufrió una lesión desde la parte media de la frente hasta la oreja izquierda, por lo que fue necesaria la colocación de la lámina. De hecho, esta fue la que permitió reconocer el cadáver de Infante en el fátidico avionazo de 1957. Además de estos dos accidentes, hubo uno antes, de menores consecuencias: cuando volaba en Sinaloa y sólo tuvo una herida en el mentón.

AMANTE DE LAS MOTOS

Era dueño de una motocicleta Harley Davidson en la que, se decía, salía a pasear en su tiempo libre para recorrer las calles de Mérida.

SU FATAL ACCIDENTE

Su compañera de escenas Blanca Estela Pavón, Infante le confesó a Ismael Rodríguez -que ya los había dirigido juntos-: "sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación".

(Imelda Téllez)