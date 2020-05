Pedro Sola confiesa que detesta cocinar y sus fans lo aplauden

El querido conductor de "Ventaneando" Pedro Sola hizo una confesión en los tiempos de encierro por el Covid-19 que provocó que muchos usuarios de la red social y seguidores se identificaron, aplaudieron y rieron.

De acuerdo a El Heraldo, Pedrito Sola se ha mantenido muy activo ante el confinamiento por el coronavirus pero lanzó un tuit que enloqueció a sus seguidores.

"En esta época fatídica me he percatado que la cocina no es lo mío, detesto cocinar".

Pedrito Sola agregó: "No tengo idea no, tengo paciencia, no tengo habilidad ni sentido común para esto".

Recordemos que desde que empezó el brote del virus en México se confinó en su casa, al igual que su colega y amiga, Pati Chapoy y recientemente confesó que detesta cocinar, algo que ha tenido que hacer con frecuencia estas semanas.

Tras lanzar su confesión las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

En esta época fatídica me he percatado que la cocina no es lo mío, detesto cocinar. No tengo idea no, tengo paciencia, no tengo habilidad ni sentido común para esto. — Pedro Sola (@pedrosola) May 18, 2020

Dios le da sus batallas más duras a sus más grandes guerreros. Ánimo tío Pedris. — Alex Toledo?? (@alejilloTol) May 18, 2020

Y qué tal a parte de todo luego limpiar la cocina ??? pic.twitter.com/WaQle4zNXi — cy (@Carrillodey) May 18, 2020

Ay Pedrito, estamos en las mismas, yo lo que odio es que acá en Veracruz hace un calor infernal, y sumarle el calor de la cocina, es horrible?? — ?????????????????? ?????????? (@_cuttfine) May 18, 2020

A mi sí me gusta cocinar... Pero tampoco es lo mío: No se me ocurren cosas que guisar y se me quema todo lo poco que si (los huevos revueltos, las quesadillas, etc.) — ??????? (@Caffeine305) May 18, 2020

(Azucena Uribe)