Pedro Sola lanza grosería a compañera y Pati Chapoy lo humilla

Pedrito Sola es uno de los conductores más queridos de "Ventaneando" gracias a su naturalidad y su humor a la hora de dar los chismes de la farándula o sus momentos chistosos pero recientemente se puso en el ojo del huracán luego de que se le dijera tremenda grosería a su compañera de Mónica Castañeda.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Pedrito Sola y los demás conductores de "Ventaneando" estaba hablaban sobre el próximo matrimonio de la cantante Ana Bárbara y su joven novio, cuando no pudo contener un "No, no, no, no, no mames".

Cabe señalar que Talina Fernández fue entrevistada y dio su opinión de la próxima boda de Ana Bárbara y ella le deseó lo mejor a la ex mujer de su ex yerno y se permitió aclarar que la relación con su nieta es muy buena, pues se aman "hasta el infinito".

Ante esto, Mónica Castañeda le comentó a Pedrito Sola: "Yo te amo hasta el infinito y más allá", a lo que él rápidamente respondió "No, no, no, no, no mames".

La grosería fue tal que hasta el controvertido Daniel Bisogno se alarmó y preguntó consternado: "¿le dijiste ´no mames´ a la Castañeda?".

Sin embargo, parece que no se trató de un insulto explícito, sino de una expresión ante la suspicacia por el supuesto amor que se pueden tener dos personas.

Ante esto Pedrito Sola trató de explicar su reacción pues comentó que no entendía el término, diciendo: "Uno se quiere, uno se tiene cariño, pero no hasta el infinito y más allá".

Entre la sorpresa y risas desmesuradas de Pati Chapoy, Pedro Sola volteó con Bisogno y le dijo algo molesto: "¿Y tienes que repetirlo?".

Rosario luego dijo: "En horario de comida suena muy fuerte" y Pati comentó continuando con las burlas: "Hasta acá se oyó... y luego dicen que es Daniel". Bisogno respondió simpático con un: "Sí, siempre el vulgar soy yo".

Luego del incidente, Pedrito se defendió asegurando que él no decía "ni una sola mala palabra" antes de conocer a Bisogno. Comentó que nunca decía groserías por respeto a su madre y abuela, quienes no decían ni una sola palabra subida de tono. Todo esto entre las risas y burlas de sus compañeros.

"A mi mamá una sola vez la escuché decir una palabrota con mi tío Saturnino, que se puso muy grave. Fue a parar al hospital por una apendicitis que se le hizo peritonitis y mi mamá le dice: ´pero por qué no decías que te dolía para ir al hospital´, a lo que el tío respondió ´pues es que estaba yo esperando´ y la madre reviró ´esperando la muerte, pendejo´", expresó la celebridad de la Internet.

(Azucena Utibe)