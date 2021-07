Película de Del Toro recibe clasificación "R" por "contenido violento y sexual"

El director Guillermo del Toro esta próximo a estrenar una nueva película la que ha sido clasificada con "R" de la MPAA por "alto contenido violento, sangriento, contenido sexual, desnudez y fuerte lenguaje.

La película del director mexicano, Guillermo del Toro, tiene por título: "Nightmare Alley", misma que termino de producirse en diciembre del año pasado.

De acuerdo con el portal estadounidense Collider, la noticia no llegó de sorpresa, pues las últimas dos películas de Del Toro, "Crimson Peak" y "The Shape of Water", recibieron la misma clasificación.

Guillermo Del Toro fue el encargado de escribir esta nueva producción junto a Kim Morgan, además, el director también la produjo en colaboración con J. Miles Dale.

MÁS SOBRE LA PRÓXIMA PELÍCULA

Según Collider, "Nightmare Alley" seguirá a un joven manipulador que se ve envuelto con una peligrosa psiquiatra. También, se ha informado que ésta será la primera película que dirija Del Toro que no presenta elementos sobrenaturales, pero eso no significa que no vaya a tener bastantes escenas sangrientas.

Además, está inspirada en la novela homónima de William Lindsay Gresham, y que fue adaptada al cine por primera vez en 1947 con Tyrone Power bajo la dirección de Edmund Goulding.

Un joven muy ambicioso y con talento, es capaz de manipular a la gente con la que habla con tan solo unas pocas palabras bien elegidas. Es entonces cuando se une a una psiquiatra que es incluso más peligrosa que él", señala la sinopsis oficial.

El elenco de la nueva producción está conformado por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collete, Williem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn, entre otros. Se espera que "Nightmare Alley" sea lanzada por Searchlight Pictures el 3 de diciembre de este año.

