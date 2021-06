Películas VS libros: ¿el cine puede llegar a vencer a la literatura? La industria del cine se nutre constantemente de la literatura, existen varias cintas que han llevado a la gran pantalla historias que nacieron entre las páginas de un libro.

Los libros detallan a tal grado que se vuelve complicado para el séptimo arte replicar cada una de las cosas; sin embargo, te asombrará saber que las películas de este listado han superado por mucho a sus obras literarias.

PELÍCULAS VS LIBROS:

"A CLOCKWORK ORANGE" (1971)

La novela violenta, grotesca y confusa de Anthony Burgess no podría ser mejor. Pero entonces llegó Kubrick y le insufló su estética única, haciéndola más digerible y efectiva. ¿El resultado? Una de las mejores películas de todos los tiempos.

"PSYCHO" (1960)

Alfred Hitchcock cambió el personaje de Marion Crane que Robert Bloch había ideado para su novela, en la que tan solo decía una frase, y lo convirtió en todo un icono del cine. Las escenas de la película tienen mucho más suspense y más sorpresas que el libro.

"DIE HARD" (1988)

La película no se aleja demasiado de la trama de la novela original, Nothing Last Forevers, obra de Roderick Thorp y estrenada en 1979. No obstante, el largometraje añade varios toques de humor y personalidad a sus personajes.

"THE SHINING" (1980)

A Stephen King no le gustó la adaptación de Kubrik de su famosa novela The Shining. El autor original odió la forma en la que el cineasta redujo el factor sobrenatural en la posesión de Jack. No obstante, el horror real y natural presente en la mente del personaje principal fue mucho más efectivo.

"THE GODFATHER" (1972)

La épica adaptación cinematográfica de Francis Ford Coppola de la novela de Mario Puzo (1969) simplifica la serpenteante prosa original, convirtiendo la historia en una hazaña del cine estadounidense.

"THE SILENCE OF THE LAMBS" (1991)

La película corta varias tramas internas y acontecimientos extraños del libro. Además, la elección de Jodie Foster (como Clarice) y Anthony Hopkins (como Hannibal Lecter) para los papeles principales terminaron de confirmar la noticia: la película era mucho mejor que el libro.

"THE BRIDGES OF MADISON COUNTY" (1995)

La historia original de Robert James Waller sobre una infidelidad entre una ama de casa solitaria y un fotógrafo de National Geographic genera todo tipo de opiniones. No obstante, la crítica es unánime con la película: brillante.

"FIGHT CLUB" (1999)

Sí, la novela de Chuck Palahniuk's es una obra maestra. Sin embargo, muchos prefieren la película por su final, así como por la interpretación de Brad Pitt de Tyler Durden.

"PLANET OF THE APES" (1968)

La novela que el autor francés Pierre Boulle escribió en 1963 es una obra satírica y alegórica sobre un periodista y un profesor que se encuentran de frente con una cultura de simios inteligentes. Si la historia del libro era buena, la adaptación cinematográfica era mejor.

"JAWS" (1975)

La película ganadora del Oscar es, sin lugar a dudas, una versión mejorada de la novela superventas de Peter Benchley. Los expertos resaltan la trama mafiosa semioculta en la película, así como el clímax explosivo que es imposible de reproducir en el libro.

"BLADE RUNNER" (1982)

La novela de Philip K. Dik Do Androids Dream of Electric Sheep? es un clásico indiscutible de la ciencia ficción. No obstante, la adaptación cinematográfica se tomó ciertas libertades que cambiaron la energía de la película y la elevaron a un nivel superior al de la novela.

"FORREST GUMP" (1994)

Esta película se dejó fuera gran parte de la historia de la novela original, incluyendo el capítulo en el que Forrest se convierte en astronauta y trabaja con un orangután llamado Sue en el espacio y se estrella en un bosque lleno de caníbales.

"JACKIE BROWN" (1997)

Rum Punch, de Elmore Leonard, fue una gran novela que contaba la historia de una azafata de vuelo con conexiones en el mundo del crimen. No obstante, fue Quentin Tarantino quien hizo que la protagonista fuese negra y le dio a Pam Grier el papel de protagonista, logrando mejorar la historia.

"THE NOTEBOOK" (2004)

Las novelas edulcoradas de Nicholas Sparks suelen seguir un guion bastante predecible. Sin embargo, la adaptación cinematográfica de The Notebook, que contó con Rachel McAdams y Ryan Gosling en los personajes principales, elevó el nivel de una forma brutal y nos hizo llorar a todos.

"DRIVE" (2011)

Como la novela de James Sallis, esta película prefiere el estilo a la sustancia, algo que suele funcionar mejor en la gran pantalla que en las páginas. La explosión de violencia de Gosling le añade aún más impacto visual a la cinta.

"DR. STRANGELOVE OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB" (1964)

No es la primera vez que mencionamos a Stanley Kubrick en esta lista. El director tiene un gran talento para evolucionar narrativas existentes. Un buen ejemplo es este suspense sobre la guerra nuclear, el cual adquiere una impresión más duradera en el público tras los arreglos del cineasta.

"THE GRADUATE" (1967)

A pesar de que la novela se desvió bastante de la historia original de Charles Webb, el hecho de contar con Dustin Hoffman como protagonista y Anne Bancroft como su seductora fue el empujón que necesitaba la historia para triunfar a nivel mundial. Además, la cinta contaba con la colaboración de Simon and Garfunkel.

"ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST" (1975)

La novela narraba la historia desde la perspectiva de Chief (Will Sampson en la película), aunque la cinta acabó optando por hacerlo desde la de McMurphy (Jack Nicholson). Esta fue una forma excelente de darle más dinamismo al conflicto central entre McMurphy y Nurse Ratched.

"THE LAST OF THE MOHICANS" (1992)

La novela de James Fenimore Cooper es todo un clásico del siglo XVIII, aunque resulta algo lenta y densa para los estándares actuales. La película de Daniel Day-Lewis vino a solucionar estos problemas.

"STAND BY ME" (1986)

Esta adaptación de la novela de Stephen King The Body no se diferenciaba mucho de la obra original, aunque el director Rob Reiner capturó el humor negro y la nostalgia agridulce de la niñez y consiguió crear un clásico del cine.

"REQUIEM FOR A DREAM" (2000)

Al igual que la mayoría de las películas de Darren Aronofsky, Requiem for a Dream está llena de escenas que se te meten en la mente y perduran mucho más allá del final de la película. Y las imágenes superan las descripciones hechas en el libro.

(Imelda Téllez)