Penélope Menchaca preocupada por su hija embarazada que vive en Italia

La conductora de "Venga la Alegría", Penélope Menchaca, no pudo evitar derramar lágrimas al hablar con sus hija, quien se encuentra viviendo su embarazo alejada de su familia y en Italia, ciudad con un gran número de contagios por covid-19 (FOTO TOMADA DE VIDEO)

La conductora de "Venga la Alegría", Penélope Menchaca, rompió en llanto y manifestó su preocupación por su hija, quien esta embarazada por primera vez y se encuentra viviendo en Italia, ciudad con un gran indice de contagios por covid-19.

De acuerdo con El Imparcial, Penélope está próxima a convertirse en abuela, sin embargo, sólo ha podido compartir momentos con su hija y su nieta a la que llamarán Olivia a través de videollamadas.

Durante el enlace con Yania, la hija de la conductora, confesó que pese a la contingencia derivada del coronavirus, no se puede quejar pues ha vivido un embarazo muy sano, además que no sale de casa más que para sus citas programadas, no obstante, afirma que le ha hecho mucha falta la presencia de su madre.

¡En enlazamos hasta Italia con Yania, hija de nuestra querida @MenchacaOficial, para saber cómo vive su embarazo en plena pandemia aislada de su familia! ??????? #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/SHAEoldrhc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 22, 2020

Han sido cosas difíciles, pero al final de cuentas está ahí, la veo todos los días, aunque sea por video y ojalá pase un milagro y yo pueda estar contigo el día que nazca tu bebé, dijo Menchaca antes de romper en llanto.

(Imelda Téllez)