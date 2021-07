Pepe Aguilar exige a sus empleados que se vacunen de la covid-19

El cantante Pepe Aguilar sacudió las redes sociales después de que diera a conocer que condicionó a sus trabajadores para seguir trabajando con él, pues les solicito que se pongan la vacuna contra el coronavirus.

Pepe Aguilar utilizó sus redes sociales, en donde publicó un video en contra de los antivacunas covid, dejando en claro que no permitiría que alguien que no se vacune trabaje con él.

"Yo tengo personas en mi organización que no están de acuerdo en vacunarse y ¿qué crees que le va a pasar? Pues los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen", declaró Pepe.

"Mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado", sentenció.

Además, dejó en claro que estar vacunado es un requisito indispensable para poder entrar a su casa.

"¿Y qué me van a decir? Que es anticonstitucional, en mi casa, my rules (mis reglas); mi espectáculo, mis colaboradores, están en mi casa y si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules (deben estar bajo mis reglas), punto".

¿INDIRECTA A PATY NAVIDAD?

Cabe señalar que Pepe Aguilar despotricó contra aquellos que piensan que el covid-19 es una conspiración para la dominación mundial, una teoría que es sostenida por personas como Paty Navidad.

"El hecho es que la gente se sigue muriendo y por favor no digan tarugadas, que no es por el Covid, que es una conspiración, yo creo que tenemos un poquito más de cabeza", comentó.

"Respeto mucho la decisión de cada quién, pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros... en este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos en donde sobran las vacunas, se me hace con todo respeto, una irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. Tu derecho se acaba dónde empieza el mío".

Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores para que se vacunen y no bajar la guardia contra el virus que inició una pandemia en 2020.

"Vacúnense, los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones. No se trata de que no respete a las personas, se trata de que no respeto que no respeten, ¿cómo la ven?", finalizó su polémico mensaje.

(Azucena Uribe)