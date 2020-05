Pepe Aguilar manda contundente mensaje a Natanael: "Ni lo conozco"

Hace unos días el cantante Pepe Aguilar se convirtió en tendencia en Twitter después de indicar que en estos tiempos abunda mucha música que "pues está ´pinche´", a los que Natanael Cano le envió un mensaje, pero el cantante de regional no se quedó callado y lanzó una fuerte advertencia.

De acuerdo a Infobae, todo comenzó porque Pepe Aguilar, en una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, se quejó de que la música de la actualidad es "pinch*".

Por lo que Natanael Cano se sintió aludido y en una transmisión en vivo en sus redes sociales se lanzó contra el intérprete de Por mujeres como tú.

"Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados. Y que para todos hay gusto, pues a él no le gusta toda la música", dijo el joven.

"Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mier**, con las palabras más mier*** que pueden existir", añadió.

Cano siguió con las groserías y dijo: "Entonces, ¿eres un pende** o qué? Pinch* vato pendej* a la verg*, la neta si me emput* de más, no me hubiera emputa** si hubiera dicho otras palabras diferentes, pero las palabras que usó para describirnos, ¿qué put* madre quieres que haga?" y remató diciendo que ni a su mamá le gusta la música de Aguilar.

LA RESPUESTA DE PEPE AGUILAR

El asunto no quedó ahí, pues Pepe subió un video con una dura respuesta a Natanael.

"Hay una parte que digo, la verdad, la música en estos tiempos, pues abunda música que está... pues pinc**, realmente así es. Y hablaba también de que en la época que a mí me tocó ser chavo, hace 30 años, había un friego de artistas perrísimos", explicó.

"Y ahorita la verdad pues no, la neta no. Me vale gorro, pero ya entendí, hay un joven que canta música de esa que dicen, de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. Qué tan poca autoestima tienes que tener (sic) para que cuando un we* dice ´se debe de dejar de hacer música pinc** y chafa´, pienses que están hablando de ti, qué pinc** autoestima tan bajita tiene".

Aguilar añadió: "Oye, ¿a poco no se hace música pin*** ahorita? y de lo que estaba hablando no era ni de la música regional mexicana, ¡por el amor de Dios hombre! No más se suben a un ladrillo y se creen que ya están volando".

Al final de su mensaje se lanzó con todo en contra de Natanael:

"Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted. Una canción en la vida jamás he oído tuya. Dios te ayude, que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted, ni de un género, ni nada".

(Azucena Uribe)