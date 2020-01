Pepillo Origel anuncia su retiro de los espectáculos: "Di lo que tenía que dar"

Pepillo Origel anuncia su retiro de los espectáculos, Juan José Origel reveló para el programa "Hoy" que este año le dirá adiós el adió definitivo a la televisión y habló de sus nuevos planes.

De acuerdo con Publimetro, Juan José Origel es uno de los más famosos periodistas de espectáculos en México, recordemos que el conductor ha trabajado en programas como "Ventaneando", "La Oreja", "Hoy", "Intrusos", entre otros con un gran rating.

Me retiro de los espectáculos, pues sí ya, yo creo que ya, ya di lo que tenía que dar (...) Ya hice, ya trabajé, me iré a vivir a otro lado, a ver qué me va a cambiar la vida, reveló para el matutino de televisa "Hoy".

Además, afirmó que prefiere retirarse ahora que está en un buen momento. "Me ha ido muy bien, he estado encantado de la vida, soy una gente muy querida dentro del medio porque bueno, para dos o tres que no me quieren, no me importa (...) Pero sí ya pensé muy seriamente en el retiro porque me encantaría que la gente me diga '¿por qué?' y no 'ay ya vete', es terrible. Ya cuando estás más grande, más viejo ¿ya qué haces en la televisión?", aseguró.

Asimismo, destacó que nadie podrá ocupar su lugar en el mundo del espectáculo. "Nadie puede ocupar mi lugar, ocupen el suyo, el mío se queda, como esa silla así vacía, así se queda", dijo.

