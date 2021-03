"Pepillo" Origel arremete contra la farándula: "Hay mucha falsedad"

Yo me acuerdo en aquellos tiempos en los que estaba en La Botana, en La Oreja, todos eran mis amigos, todos, absolutamente todos. No les quiero contar de mis cumpleaños, eso lo puede decir mucha gente que iba, yo llenaba un cuarto de regalos y no porque sea interesado, nomás para platicar. Lleno de regalos, flores, ramos, claro eran otros tiempos, lo tengo muy muy claro. Hasta las televisoras eran otras, los programas eran otros, ahora ya cualquiera tiene un canal, un programa, ya todo eso cambió mucho. A la gente ya ni le interesa esto.