"Pepillo" Origel rompe el silencio, habla del escándalo por su vacuna

Pepillo Origel rompió el silencio tras provocar un escándalo mundial por vacunarse en Estados Unidos contra la covid-19. Fue en el matutino "Hoy", donde el periodista de epsetáculos habló de la polémica que surgió por su inmunización en un país ajeno.

El presentador defendió su acción y aclaró que lo había hecho con la autorización del gobierno norteamericano.

Juan José Origel, nombre completo del periodista mexicano, destacó que se puso la vacuna porque sintió mucho miedo de contagiarse de coronavirus: "No sé cómo decirles el por qué me fui a vacunar".

Además relató lo que hizo para acreditar la vacuna de forma legal en EU: "Llego a Miami como turista y me dijeron por qué no aplicas para ver si te toca la vacuna. Me tocó la suerte".

Yo llego, me citan a las 15:00 de la tarde en un zoológico de Miami y llego, no había ningún otro carro, nada, era el único coche que llegó a la vacuna... llegué con lo único que llevaba que era mi pasaporte de turista, lo vieron y me me pusieron la vacuna, relató.

"La vida me cambió", precisó "Pepillo" Origel, quien ha colaborado con "Ventaneando", "La Botana", "Intrusos", "Con Permiso" y "Hoy".

"Nada (no tuvo contraindicaciones). Me sentí normal, después de que me la pusieron me hicieron esperar 15 minutos para ver si hay alguna reacción y yo no tuve. Lo único fue que te sientes bien", explicó.

Origel recalcó que el bienestar surge después de recibir la vacuna y no seguir en riesgo de contagiarse de covid-19.

Añadió que cuando se puso la vacuna había muchas personas esperando el activo pero sin cita, por lo que si él no se la hubiera aplicado la habrían inyectado a otra persona.

"Pepillo" Origel también habló de sus razones para compartir este gran avance en su salud y estado anímico: "Lo hice, porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, ps que vean. No sé, me emocioné muchísimo y aparte por pende..., la verdad, porque mejor no hubiera subido nada".

"Era sin ninguna mala intención", recalcó ante los comentarios de sus compañeros y conductores de "Hoy", Raúl "El Negro" Araiza y Andrea Escalona.

"Claro si no lo hubieras subido no se hubiera creado la confusión", apoyó a "Pepillo" el también actor de Televisa.

Origel resaltó que él sentía mucho miedo desde que inició la pandemia y lanzó el cuestionamiento de otras personas que también deberían vacunarse por su avanzada edad. "La gente joven la libra, pero a nosotros, a esta edad, no la libramos. Yo vivía con el pánico de que me pasara", señaló.

El periodista aseguró que no ha recibido ninguna indicación de las autoridades norteamericana, por lo que aún espera la aplicación de su segunda dosis de la vacuna contra covid-19.

Soy humano, tengo miedo, tengo edad de estar vacunado, ¿cuál es el problema? Bendito sea Dios de que me la pusieron, ahora espero que me pongan la segunda dosis, concluyó.

La semana pasada se hizo un gran revuelo cuando Juan José Origel presumió que se aplicó el antiviral en Estados Unidos, porque en México aún se encontraba en la fase 1 dedicada sólo al personal médico de primera línea.

La polémica escaló hasta la prensa internacional, donde se destacó la inconformidad de la comunidad norteamericana porque se colocó una vacuna a un turista extrajero y no a los mismos ciudadanos.

(Imelda Téllez)