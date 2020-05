"Perdí un bebé", la dolorosa confesión que hizo Marimar Vega

La actriz Marimar Vega recientemente abrió su corazón para hacer una fuerte confesión durante una charla virtual con Rossana Nájera: perdió un bebé durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Marimar Vega de 36 años hizo la fuerte revelación, misma que los fans de ambas pudieron visualizar a través de un live de Instagram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BELINDA CAUTIVA CON FOTOS DONDE PARECE COMPLETAMENTE HÚMEDA

"En su momento cuando me casé lo contemplé [ser madre], lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos", contó la intérprete.

La hija del fallecido Gonzalo Vega nunca mencionó el nombre de Luis Ernesto Franco, pero sus seguidores rápidamente supieron que él fue el padre debido a que es el único hombre con el que se ha casado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "LUIS MIGUEL TUVO UN HIJO CON LUCÍA MÉNDEZ": ASEGURA VICENTE GALLEGO

Por su parte, Rossana Nájera reveló que ha estado embarazada en tres ocasiones, pero nunca ha logrado convertirse en madre debido a que ha sufrido abortos espontáneos.

Actualmente Marimar Vega está divorciada de Luis Ernesto Franco y sostiene una relación amorosa con el actor Horacio Pancheri.

(Azucen Uribe)