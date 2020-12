Periodista relata cómo presenció la muerte de John Lennon hace 40 años

Un día como hoy, pero de 1890 el mundo entero estaba de luto pues se informaba del asesinato de uno de los cantantes más queridos y admirados del mundo, John Lennon.

Han pasado 40 años, el 8 de diciembre de 1980, que el ex integrante de The Beatles John Lennon fue asesinado a tiros cuando regresaba a su casa en el edificio de apartamentos Dakota, en Nueva York.

Tom Brook, de la BBC, fue el primer periodista británico en informar en vivo desde el lugar. Esta es su narración de cómo la muerte de Lennon lo ha perseguido desde entonces.

Pero aluna vez te has preguntado cómo fue descubierta la muerte de uno de los integrantes de The Beatles, John Lennon, a continuación, te lo contamos.

UN DÍA DE MALOS RECUERDOS

"Tengo que admitir que fue una gran historia, pero la logística del reportaje fue bastante simple", indico el periodista de la BBC, Tom Brook.

Entre sus recuerdos Tom Brook recuerda que fue a una cabina telefónica pública a la vista del Dakota, respondió unas preguntas del presentador de BBC Radio Four Today, Brian Redhead, entre otros, y narró los últimos acontecimientos.

"Cuando no estaba haciendo eso, estaba entrevistando a algunos de los cientos de fanáticos de Lennon que se estaban congregando en la calle. Todos a mi alrededor estaban llorando, algunos de los fanáticos estaban histéricos", indicó.

Tom Brook detalla que él era un gran seguidor de Lennon: "Sí, esa noche también me dolió, pero me las arreglé para no ahogarme con las circunstancias".

"El otro día recuperé la fotografía de mi primera tarjeta de identificación oficial de la BBC de esa época y mirando la imagen, todavía me sorprende que la corporación me haya dado un trabajo", sostuvó.

Cómo fue después

Asimismo, Tom Brook cuenta que la gente siempre le pide que describa qué paso en el Dakota inmediatamente después de la muerte de Lennon y el sostiene que ha sido uno de las hazañas que marcó su carrera como periodista y que nunca olvidará a una joven que dijo: "Me siento como si me acabaran de dar un puñetazo en el estómago".

También detalló que después de dos años de la muerte del ex Beatle, volvió al Dakota para entrevistar a Yoko Ono; en ese momento ella acababa de comenzar a comentar la muerte de Lennon; "todavía hablaba de él en tiempo presente".

"Él todavía está vivo, todavía está con nosotros, su espíritu continuará, no se puede matar a una persona tan fácilmente", me dijo.

Cabe señalar que, aunque han pasado 40 años desde el asesinato de John Lennon la fama del ex Beatle es más grande que cuando estaba vivo pues los jóvenes dicen que se sienten atraídos por su música, sus letras y su particular estilo de pacifismo idealista, que creen que les brinda cierto consuelo en estos tiempos de pandemia.

EL LADO OSCURO

Tom Brook también hablo del lado oscuro de John Lennon que la gente pasada de largo porque prefiere recordar su carrera musical.

"El músico podía actuar de forma desagradable, mezquina y admitió que abusó de mujeres".

Pero que nada de esto ha afectado realmente su legado; en todo caso, su estatura como músico ha aumentado desde que murió.

"Creo que lo que más me gustó de Lennon fue que tenía una voz auténtica, no solo musicalmente", dijo.

John Lennon hizo y dijo algunas cosas controvertidas, pero no era un farsante, siempre fue él mismo, fue una de las figuras más significativas en la historia de la cultura pop del siglo XX, un verdadero británico original.

Cuatro décadas después de su muerte sigo todavía fascinado por él.

Con información de la BBC.

(Azucena Uribe)