Piden cancelar a Pedro Infante por sus romances con niñas de 13 y 14 años

Pedro Infante es considerado un ícono de la Época de Oro del Cine Mexicano, hace unos días, fue su aniversario luctuoso, a 64 años de su muerte el actor sigue en el ojo del huracán.

Pedro Infante fue uno de los galanes más codiciados, el cantante fue muy mujeriego y mantuvo tórridos romances que bellas mujeres.

En redes sociales los usuarios pidieron cancelar a Pedro Infante, el actor fue señalado por haber tenido relaciones sexuales con menores de edad, las niñas tenían 13 y 14 años. En aquella época la pederastia no era considerada un delito.

María Luisa León fue la primera y única esposa legal de Pedro Infante, el noviazgo no fue bien visto por los padres de su ex esposa, argumentaban que el cantante no pertenecía a su misma clase social, además, María Luisa León le llevaba ocho años.

A través de mensajes anónimos María Luisa León se enteró que Pedro Infante le fue infiel.

Pedro Infante fue un hombre infiel, el ídolo de Guamuchil tuvo un romance con Lupita Torrentera, quien trabajaba a los 14 años como bailarina en el teatro Follies Bergere.

A los 16 años, Lupita Torrentera ya tenía tres hijos con Pedro Infante, Graciela Margarita, Pedro Infante Jr. y Lupita Infante.

La relación de Pedro Infante y Lupita Torrentera terminó debido a los coqueteos del actor con otras mujeres una de ellas Irma Dorantes.

Cuando Irma Dorantes y Pedro Infante se conocieron la actriz tenia 13 años, la ex pareja se conoció durante la filmación de la película "Los tres Huastecos".

En ese momento Pedro Infante tenía 31 años, pero eso no impidió su relación con la joven Irma Dorantes. Los actores se casaron 1953 y tuvieron una hija Irma Infante.

(Ann Ventura)