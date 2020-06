Pilar Montenegro: terrible enfermedad habría acabado con su carrera

La cantante Pilar Montenegro saltó a la fama a finales de la década de los 80 gracias a su participación en el grupo "Garibaldi" y su actuación en telenovelas de Televisa durante los 90's y los 00's, cuando sorpresivamente en 2013 se retiró repentinamente del medio artístico generando u n misterio.

De acuerdo a Tribuna, Pilar Montenegro debutó en la música en 1988 con "Fresas con crema", junto a la conductora del programa "Hoy" Andrea Legarreta.

En el mismo año Pilar Montenegro salió de "Fresas con crema" para unirse a "Garibaldi".

Para 1994 Pilar Montenegro tiene su debut en telenovelas de Televisa, en donde interpretó a villanas en varias novelas. En 1996 salió del grupo "Garibaldi" para lanzarse como solista.

Con su éxito "Quitame a ese hombre" Pilar Montero ganó varios premios.

Participo en telenovelas como: "Volver a empezar", "Marisol", "Gotita de amor", "Te amaré en silencio", "Soy tu dueña" y "Qué bonito amor", la cual fue su última actuación en la televisión antes de retirarse completamente del medio.

En octubre de 2013, estuvo en la obra "El comitenorio", la cual fue su última aparición pública.

Tras su ausencia en el medio del espectáculo comenzaron a surgir digerentes versiones de la razón, entre ellas la que más se comentó es que padecía una trágica enfermedad que la dejó postrada en una silla de ruedas. Se rumoraba que padecía ataxia, un desorden neurológico degenerativo, el cual le habría provocado perder la coordinación en los movimientos y afectado su dicción.

En 2016, en entrevista con el programa "Suelta la Sopa" su ex vestuarista para el grupo "Garibaldi", reveló que ella siempre fue muy emocional y aprensiva y dejó entrever que sí estaba ayudada de una silla de ruedas, además de que había caído en depresión.

"Sí está un poco avanzada su enfermedad. Ella está sufriendo por una enfermedad degenerativa que sí la está inmovilizando, está perdiendo el caminar y se le nota. Necesita de apoyo, podría ser una silla de ruedas para no verse forzada al caminar (...) Después de haber estado en las cumbres y perder esos lugares que tienes, cualquiera llena de salud puede caer en ese error [en depresión]", dijo.

Años tarde esta versión fue aclarado por sus ex compañeros de "Garibaldi", quienes en una reunión en 2018 mencionaron que sí se había retirado por padecer esclerosis múltiple, pero que era falso que había dejado de hablar o caminar.

Los Garibaldi declararon que, aunque no estaba en contacto frecuente con todos, sabían que ella no quería nada con los medios, que buscaba retirarse totalmente del ojo público, pues estaba harta de que le siguieran inventando rumores si ella había dejado claro que no quería tener nada que ver con la fama.

"Le afectó que dijeran cosas tan terribles si ni sabían lo que estaba pasando. Está enfermita pero ni a nosotros nos comenta nada (...) Llegó un punto en el que dijo: 'ya no quiero nada con los medios'", dijeron sus compañeros.

Lo último que se supo de ella oficial fue a finales del 2019, cuando su ex Charly López, declaró que la había visto en esos días.

"Ya la vi en persona, está muy bien. Está guapísima, simplemente se hartó. Le hartó el medio artístico".

Además, ella misma reapareció en redes sociales para celebrar su cumpleaños número 48, sin silla de ruedas y aún con cuerpazo. Pese a esto, está más que claro que si padece alguna enfermedad, no hablará del tema pues su retiro del medio es definitivo.

(Azucena Uribe)