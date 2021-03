Piola; ¡Atrévase a ver esta película con sus adolescentes!

Hace algunos días, cuando volvía a ver la película chilena titulada PIOLA (2019) para poder escribir este artículo sucedió en mi sala la siguiente escena:

-¿Por qué escuchas esa música que está bien fea?, preguntó mi mamá cuando escuchó rap y vio a unos tipos con sudaderas agitando las manos en el televisor.

-Mamá, ni siquiera has escuchado la letra de la canción...

-Pues no, pero igual está bien horrible -se dio la media vuelta y se fue sin tomar un minuto de su día para escuchar algo distinto.

De cierta manera entiendo su reacción y hasta me tranquiliza un poco, la película estaba cumpliendo su cometido por dos motivos y se los voy a contar:

EL ADULTOCENTRISMO EN LAS PELÍCULAS

Va a sonar absurdo porque si las películas las hacen para adultos, las consumen -en su mayoría- adultos y las pagan adultos... ¿para qué incorporar otras voces distintas que intenten convocar a otros públicos?

Hoy en día las películas están claramente segmentadas y hasta podemos saber los rangos de edades que pueden disfrutar cada filme, las películas para infantes están ahí para tener animaciones simples, diálogos sencillos de comprender y situaciones que no pongan en mucho dilema moral o ético a personas que apenas están desarrollando un criterio, hasta ahí está bien, pero ¿qué es lo qué pasa que recién cumplimos los 18 -en teoría- se nos abre un mundo de sexo, violencia, crimen, drogas y problemas cotidianos de la adultez latinoamericana?

Pareciera que de los mundos rosas que plantean las películas clasificadas como "para niños" (y quizá las excepciones interesantes son los trabajos de los animadores; el Estudio Ghibli en oriente y en occidente, Pixar) pues suelen estar desprovistas de cargas sociales que puedan afectar a las personas que lo están mirando, no obstante, esa realidad es totalmente inexistente y hasta peligrosa si consideramos el enorme factor de influencia que tiene el arte en la vida cotidiana y la falta de elementos agudos para comenzar a transitar del pensamiento mágico, propia de la infancia, a la realidad concreta.

Pero llegando a la edad prometida para poder internalizar "cualquier contenido" (que varía entre los 18 y los 21 según los estándares mundiales) nos avientan de pronto una bomba llamada "Una película Serbia" (cargada de drogas, pornografía, incesto y demás barbaridades de un mundo en decadencia) y nos percatamos que quizá el mundo no era tan sencillo como prometían las películas infantiles.

Bueno, Piola es una película que quizá no caiga muy bien en un público muy adulto pero tampoco le intenta hablar a la niñez, es más bien un filme enfocado en un público joven o que le interese el género del rap, pero esto lo hablaremos en una segunda instancia.

No se trata sólo de abordar problemas como la rebeldía juvenil (¿eso debería ser considerado un "problema"?) sino que este segmento de la población no está interesado en comprender al mundo cotidiano que ve; no le parece que seguir la órdenes de papá y mamá sea lo más importante, no cree que la escuela sea el lugar sagrado a partir del cuál debe girar su vida y las responsabilidades, no cree que la amistad, el pololeo (noviazgo, en chileno) sea algo tan intrascendente como creen los adultos y por supuesto que las pasiones sean desechables a cambio de una estabilidad que no están pidiendo.

Así, buscan salidas por caminos distintos al que les marcan en casa; beben, cogen, se escapan de la escuela, mienten y hasta se meten en líos legales por enfrentar un mundo que todavía los mira como críos pero que ellos están lejos de serlo.

EL RAP, SIEMPRE CONTESTATARIO

Pero el motivo por el cuál a mi mamá le repelió la película, fue el momento en que escuchó al personaje principal de la película Martín (Max Salgado) rapear. Fue "esa música". ¿Qué tiene el hip hop, en general, que provoca tanta incomodidad para ser escuchado?

Está es una reseña sobre la película, no sobre un género musical y disculpen si soy absurdamente escueto en este tema, pero en general podemos decir que en un mundo "tumpa tumpa" (dominado por el reggaeton y lo pegajoso de su ritmo), el género del rap suele tener una base rítmica secundaria con una voz clara y marcada por encima; la letra, las historias y las afrentas de sus versos son mucho más parecidas a las coplas o los topones que muchos géneros musicales utilizan para tirarse netas.

Mientras en muchos géneros se busca la analogía o la fantasía, el rap siempre se precia de ser "real y crudo" esas características viene de haber vivido y crecido en la calle ("El rap nació en la calle, seguro, por eso los raperos se empeñan en ser tan duros, se han inventado un pasado tan oscuro que se les ha olvidado inventarse un futuro" dice el rapero Danger en su canción "Lo que no va hacia adelante va hacia atrás") y la juventud que vive en esas condiciones observa que una forma legítima de expresión -y que además suele desquiciar al "adulto"- es el rap; ¡Bingo! ¡Dos por uno!

Entonces mediante la lírica expresa lo que no puede decir cotidianamente, lo que le incomoda, le hace ruido y no puede soltarlo de otra manera sin que la autoridad le reproche. Este es el caso del grupo de amigos chilenos que intenta meterse en el mundo del rap y el de una jovencita obediente -pero rebelde a la vez- que pierde a Canela, su querida mascota.

En definitiva esta película es mucho más probable que le guste a los adolescentes, aunque el final y las reflexiones que provocan quizá hagan soltar un suspiro a los adultos a cargo y permitan hablar de muchos conflictos cotidianos que no son tan fáciles de abordar sin un elemento artístico de por medio.

Las actuaciones son buenas y en general es de esas películas que sin presupuestos desorbitados, pero con historias significativas logran llevar bien de inicio a fin la película y preguntarnos al quedarnos picados... ¿qué? ¿así no más acabó?.

Recomendada, aprovechen que está en Netflix.

(Imelda Téllez)