Placido Domingo aceptó "toda la responsabilidad" por acoso sexual, así pidió perdón a las victimas

Hace unos meses el tener Plácido Domingo fue acusado de acoso sexual y abuso de poder a mujeres cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles, las cuales habría negado, hasta ahora.

De acuerdo a El Sol de México, Plácido Domingo nuevamente está en el ojo del huracán después de que esta mañana el medio de comunicación, El País informó que tras las investigaciones realizadas por el sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera, el músico español aceptó su responsabilidad de estas acusaciones y añadieron que pidió perdón a las afectadas.

Citando a The Associated Press, diario al que fueron entregados los resultados de dicha investigación, dieron a conocer que los abogados contratados por el sindicato concluyeron que realmente hubo un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Plácido Domingo por al menos dos décadas.

Cabe señalar que para la investigación, la defensa entrevistó a 55 personas, de las cuales, 27 aseguraron haber experimentado o presenciado un comportamiento sexualmente inapropiado por Plácido Domingo, mientras que otras 12 dijeron que estaban al tanto de su reputación y que era algo conocido en las compañías.

Cabe recordar que en un comunicado dirigido a Europa Press, el tenor mostró respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 "se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo ocurrido.

"Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", indicó.

Asimismo, Plácido Domingo señaló que tras "tomarse un tiempo durante los últimos meses", tiempo que le sirvió para analizar el tema, ha "crecido con esta experiencia". Y destacó que "aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma".

Por tanto, el cantante de ópera se comprometió a que habrá un cambio positivo en el medio y así se garantice que "nadie deba pasar por la misma situación.

"Mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar, y espero que mi ejemplo (de arrepentimiento y de intentar mejorar las cosas) empuje a otros a seguir mis pasos".

En noviembre del año pasado, Plácido Domingo negaba las acusaciones, "los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado".

Esta es la primera de dos investigaciones que se iniciaron para esclarecer las diversas acusaciones en su contra por acoso sexual y abuso de poder.

La segunda, aún no concluida, fue lanzada por la Ópera de Los Ángeles, la cual fue dirigida por el tenor español desde 2003 y renunció apenas el año pasado en octubre.

(Azucena Uribe)