Plácido Domingo responde a las acusaciones en su contra por acoso: "Me he sentido condenado por anticipado"

"Nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", así fue como Plácido Domingo rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra (FOTO TOMADA DE WEB)

Tras meses de silencio, Placido Domingo por fin usó su derecho de réplica ante las declaraciones de 20 mujeres que lo acusaron de acoso sexual y de abusar de su posición como director de las Óperas de Washington y Los Ángeles.

De acuerdo con Excélsior, el tenor español Plácido Domingo contó a medios de comunicación cómo ha cambiado su vida luego d que fuera públicamente acusado de acoso sexual y explicó porque es imposible que sean verdaderas.

El abuso de mi posición directiva dentro de la estructura administrativa de las Óperas de Washington y de Los Ángeles, en donde trabajé, es tan imposible como inconcebible", aseguró Plácido Domingo en una entrevista a ABC.

En este sentido, explicó que "siempre" eran entre tres y cinco las personas involucradas en la toma colectiva de decisiones sobre los repartos y otras medidas artísticas. "Nunca me involucré en la firma de los contratos. Había siempre directivos de otras áreas del teatro", aseguró.



El famoso tenor español enfatizó que "nunca" le ha prometido a nadie un papel y "mucho menos una carrera". Asimismo, afirmó que "jamás" ha obstaculizado "el camino a nadie" y que tampoco "impondría ni lastimaría" a ningún cantante.

Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", defendió el artista, quien destacó que, al cabo de más de medio siglo de vida pública "a más no poder", la gente "debería conocerlo de sobra".

Respecto a si pudo haber una conspiración por parte de la Iglesia de la Cienciología, Plácido Domingo subrayó que las acusaciones no han tenido "nada que ver" con la Cienciología, con cuyos integrantes "nunca" ha tenido "ningún problema".

"NUNCA HE PROMETIDO UN PAPEL A CAMBIO DE FAVORES"

En entrevista para El Confidencial, el tenor hizo hincapié en que nunca ha "tomado represalias, truncado o perjudicado la carrera de nadie" y nunca ha prometido un papel a cambio de favores. "Lo que sí consta es mi compromiso con los jóvenes cantantes y mi responsabilidad en el lanzamiento de tantas carreras", dijo categórico.

Cuando me refería a las costumbres de otras épocas, en absoluto estaba relativizando el abuso o el acoso, de ninguna manera estaba tolerando ningún tipo de acoso o de abuso, sentenció Domingo.

En la misma línea, la estrella mundial de la ópera señaló que ha sido "galante", pero "siempre en los límites" de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad.



Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. Me refería sobre todo a la cultura del piropo", precisó el artista, quien cumplirá 79 años el próximo 21 de enero.

En sus palabras, aquellos que le conocen saben que "nunca" se ha comportado de la manera en la que lo han pintado. "Lo que he vivido fue imparable. La acusación y la sentencia vinieron instantáneamente de la mano y no hubo nada que hacer, más que guardar la calma y el silencio hasta que pasó el furor", lamentó.

Cuestionado sobre el origen de las acusaciones, reconoció que no sabe "cuál es" y criticó que la credibilidad que se concede a esas acusaciones "es automática". "Ésta es una causa mediática, de opinión pública. Y me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado. Pero no he sido acusado de ningún delito", aseguró.

