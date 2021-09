"Platanito" recuerda que fue amenazado por un chiste sobre la Guardería ABC

Un día me dijo: 'No cuentes ese chiste, es muy fuerte'. Me valió, lo seguí contando; ya tenía 2 años contándolo cuando salió esto. Como no había internet, no se hacía viral nada, hasta que un diputado dice que ya están trabajando duro para meterme a la cárcel que porque lo que había hecho no podía quedar sin censura. Bendito Dios a este diputado le dio la vuelta al tema: la gente dijo: 'Vas a meter al payaso a la cárcel y acabas de dejar libre a todos los responsables y culpables de la guardería’.