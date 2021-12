Pleitazo en el reguetón, Jhay Cortez se va contra Rauw Alejandro

La buena vibra que se presume en el género urbano terminó en la basura con el tremendo pleito que se traen Jhay Cortez y Rauw Alejandro, los cantantes puertorriqueños se están atacando verbalmente a través de sus canciones y de redes sociales.

Sin embargo, dicha situación escaló un poco más, cuando el novio de Mia Khalifa dedicó un certificado de defunción a Rauw Alejandro.

A través de Twitter, el cantante mostró la imagen en la que dice que su ´enemigo´ murió el 12 de diciembre de 2021, su sexo es masculino, dice que es un cero a la izquierda y entre otros datos arremetiendo contra el autor de "Todo de ti".

En la causa de muerte, escribe: "Bajo los efectos del alcohol, el artista conocido como Rauw Alejandro escribió un barquillleo cabrón y pensó que rompió cornflake pero cuando escuchó lo que le respondieron le subió la presión y no aguantó. Que en paz".

La pelea entre estos famosos es desde hace tiempo y comenzó cuando Jhay Cortez le envió un par de comentarios a Rauw a través de su canción "Si Pepe Remix", donde lanza un verso directo contra su colega:

Te ponemo´ en off sin el making, tu española quiere que le hable en english, Do you wanna fuck?, Jhayco, quiero en el Bentley, ey, señaló Jhay Córtez en Si Pepe remix.

En otra, supuestamente hace alusión al baile de Rauw: "Si eres bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking. Tú no eres calle, en este tema estás faking".



Rauw Alejandro estalló en Twitter y le escribió: "Las mujeres se respetan!!!!! Lechon".

El 23 de diciembre, Rauw lanzó un video de la canción "Hunter", donde se jacta de su éxito este año: "Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts / Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar.

Esta semana, Jhay lanzó el tema 'ENTERRAUW' con contundentes líricas hacia su colega. "Tú dice' respetar las mujere', pero apoya' al abusador de Chris Brown, cabrón".

Por lo que Rauw tomó la decisión de responder, primero con un tuit afirmando que las mujeres deben respetarse y en su tema Hunter, mencionó: "Donde nosotros cantamos nadie te conoce. No tenemos que mencionar a la mujer de nadie. ¡Ella no tiene la culpa se estar con un zabandija!.

(Aline Núñez)