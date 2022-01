¿Pleito en la dinastía Pinal? Sylvia Pasquel pelea por los terrenos familiares

Ni me hagas hablar, ni me hagas hablar, porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche... ah, ahora no te acuerdas, el terreno que vendieron allá en Campeche y no me tocó nada, ni un centavo, lo vendieron sin mi consentimiento, ¿y ahora qué? No te acuerdas, pues entonces no me hagas hablar, porque ese es el terreno de mi mamá, expresa "la Pasquel".