Pleito entre las Kardashian, Kim y Kourtney se agarran a golpes en medio de una conversación con sus hermanas, la violenta pelea entre las socialité terminó en sangre.

De acuerdo con Grupo Fórmula, una de las familias más poderosas en el mundo del espectáculo es el clan Kardashian, integrada por famosas socialité, empresarias e influencer que presumen su vida a través del reality show "Keeping Up With The Kardashian".

Kim, Kourtney, Khloé y kendall se encontraban platicando en una de las recamaras de su mansión cuando la conversación se salió de control y las mayores de las hermanas Kardashian empezaron a agredirse físicamente.

El drama fue tal que el maquillaje del rostro de Kim quedó marcado en la pared, luego de que Kourtney la lanzara contra el concreto. También resultó con rasguños en la espalda y moretones... Hasta sangre hubo.

Ustedes no vieron, pero estaba sangrando. Entonces, cuando vi mi brazo y miré que me había arañado, sólo me acerqué y le di una bofetada, reveló Kim.

En más de una ocasión Kim y Khloé han dicho que Kourtney ya no se muestra interesada en participar en el reality show, incluso, ha pensado en dejar la emisión por completo, pues ahora que sus hijos están creciendo, le gustaría tener más privacidad.



Incluso le reclamó a Kim y Khloé que no se comportan de manera genuina cuando están frente a las cámaras.

¿Crees que quiero estar en un ambiente negativo como éste? ¿Todos los malditos días? ¿A diario tu maldita actitud?

A partir del minuto 2:28 podrás ver la pelea de Kim y Kourtney en el siguiente video.

(Aline Núñez)