Poder y excesos: Harvey Weinstein, la caída de un depredador

Durante años, Harvey Weinstein fue uno de los productores independientes más poderosos de Hollywood, creador y demoledor de carreras, considerado como el último magnate de la industria; Weinstein entendió la importancia de los Oscar para vender entradas y ganar prestigio, llegó a acumular una fortuna de más de 250 millones de dólares. Era venerado y temido, trabajar con él era todo un privilegio. La actriz Meryl Streep dijo una vez que era "Dios". La grandeza con la que se le ensalzó fue equivalente a su caída, dejó de ser el "Dios" para convertirse en el "monstruo", su poder y los excesos terminaron por reducirlo a un vulgar depredador.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Como en la mejor de sus cintas, así fue el inicio del fin de Harvey Weinstein. Aun cuando fue el tuit de la actriz estadunidense Rose McGowan, lo que encendió la mecha en 2017, que daría origen al movimiento #MeToo, donde más de 80 mujeres, entre ellas varias famosas actrices, que alzaron la voz para acusar de forma directa a Harvey violador y acosador sexual; existe un antecedente, que vislumbró la caída del magnate. En 2004 se publicó el libro "Sexo, mentiras y Hollywood", donde Peter Biskind cuenta la historia de los directores y las distribuidoras independientes que revitalizaron Hollywood en los noventa. Sigue la trayectoria expansiva de Sundance, que de festival cinematográfico regional se convirtió en el principal escaparate del cine independiente. Traza la meteórica ascensión de Harvey Weinstein, quien dejó tras de sí una estela de cadáveres pero logró crear una fábrica de Oscars.

Lamentablemente las revelaciones de Biskind no prosperaron, la meca del cine estaba eclipsada por el poderío de "Harvey manostijeras", apodo que se ganó el autoproclamado cineasta por desmembrar los guiones que llegaban a sus manos: "Algunos me llaman Harvey manostijeras, pero esas son mentiras. Jamás me he peleado con un guionista, siempre ha sido con directores que yo creía que no respetaban la visión del escritor. Es muy fácil arruinar un buen guion con malas decisiones y eso no puedo permitirlo. Cuando le preguntas a alguien que haya colaborado conmigo cómo produzco una película te contará que dirijo ocho películas al mismo tiempo: paso mucho tiempo en los rodajes para comprobar que todo salga bien. Ese trabajo incluye asegurarme que la visión del escritor es protegida", dijo Weinstein en 2013 durante el Festival Internacional de Cine de Zurich donde explicó el porqué de su temprana pasión por el séptimo arte.

EL DETONANTE

Como tantas historias de hoy en día, todo comenzó con un tuit, que rápidamente se convertiría en un drama real. Bajo el hashtag #WhyWomenDontReport (¿Por qué las mujeres no denuncian?), la actriz estadunidense Rose McGowan acusó a un influyente productor de cine de Hollywood de violarla.

La periodista del "New York Times" Jodi Kantor, quien en aquel entonces investiga sobre acoso sexual en el trabajo, se enteró del tuit de McGowan y de inmediato se puso en contacto con la actriz para averiguar más sobre la acusación contra Weinstein. Dicha conversación puso a rodar la bola de nieve.

McGowan tenía 23 años y estaba en Utah para asistir al Festival de Cine de Sundance, donde se proyectaba una película en la que ella aparecía, Going all the way, que se tradujo a español como Demasiado lejos. También había interpretado recientemente un papel en el filme de terror "Scream" del que Weinstein era productor ejecutivo.

Reunirse con él era una oportunidad y casi una obligación, como para otros muchos intérpretes que aspiraran a crecer en su profesión.

Al llegar a la cita a las 10 de la mañana en el Stein Eriksen Lodge, un empleado del hotel la subió a la suite que ocupaba el productor. Nada extraño en este tipo de encuentros. Mantuvieron una breve reunión profesional y cuando ya se marchaba, Einstein le comentó que la habitación tenía una bañera de hidromasaje. "Luego lo que sucedió, sucedió", contó la actriz en Twitter donde sin proporcionar muchos más detalles se refirió a la experiencia como una violación. "Baste decir que se abrió una puerta y mi vida cambió".

EXHIBEN AL "MONSTRUO"

El 5 de octubre de 2017, se publicó en el "New York Times", el primer artículo de Kantor, donde relataba la brutal violación que había sufrido McGowan en un jacuzzi a manos del productor Harvey Weinstein.

"Estaba segura de que hablaríamos sobre mi carrera y de los años venideros", escribió la Rose. Sin embargo, Weinstein tenía pensado otra cosa.

Harvey Weinstein la empujó hacia su habitación, más específicamente hacia donde estaba el jacuzzi, le sacó la ropa que llevaba y la sentó al borde de la tina. Abrió sus piernas y comenzó a practicarle —sin consentimiento— sexo oral mientras se masturbaba. "Me congelé, como una estatua". La víctima indicó además que fingió placer y no se resistió violentamente para darle una rápida conclusión al desagradable evento.

"Gemía ruidosamente; a través de mis lágrimas podía ver su semen flotando sobre las burbujas", describió McGowan de forma gráfica. Luego de la violación, la joven actriz bajó a una sala del hotel para hacer las fotos promocionales del film Phantoms. Ben Affleck, el coprotagonista, estaba a su lado y notó que la mujer aún temblaba. Le contó lo ocurrido: "Maldición. Le dije que dejara de hacerlo". "Otros me consolaron diciéndome que era algo que podía ayudarme en mi carrera en el futuro", describió a Jodi Kantor y tiempo después lo publicó en su libro. ¿Todo Hollywood sabía sobre los abusos de Weinstein?

Tras la publicación del "New York Times", Weinstein escribió al periódico: "Respeto a todas las mujeres y lamento lo ocurrido", al tiempo que amenazaba con demandar al mismo diario.

Poco después el mismo diario publicaría una investigación sobre el todopoderoso productor y los abusos sexuales que había protagonizado durante décadas.

SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO #METOO

El movimiento MeToo, inició en 2006 en la casi extinta plataforma MySpace, impulsado por la activista Tarana Burke, para darles acompañamiento a las víctimas de violencia sexual mediante la empatía y el empoderamiento.

Este es un movimiento sobre una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños que son abusados sexualmente cada año y que cargan con esas heridas hasta la edad adulta, dijo Burke a los asistentes de la conferencia que dio para Ted Talk.

Sin embargo, este movimiento obtuvo popularidad, cuando las víctimas de Weinstein comenzaron a lanzar sus denuncias acompañadas del hashtag #MeToo, convirtiéndolo en tendencia mundial como campaña contra todas las formas de acoso sexual.

LA CAÍDA DEL "DIOS" DE HOLLYWOOD

El 8 de octubre de 2017, Weinstein es despedido por su propia compañía "The Weinstein Company". Sólo conserva un escaño en la junta de supervisión. La firma es una de las compañías de producción más exitosas ("The Reader", "Inglorious Basterds") en Estados Unidos. Weinstein la había fundado en 2005 junto con su hermano Bob Weinstein, después de vender su primera compañía "Miramax" al grupo Disney.

Tras nuevas acusaciones contra Weinstein, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización de los Oscars, vota por mayoría para expulsar al exitoso productor cinematográfico, cuyo nombre fuera el más mencionado en sus galas.

Tiempo después, Weinstein renuncia a la junta directiva de su compañía "The Weinstein Company". El 11 de febrero de 2018, la Fiscalía del estado de Nueva York presentó una demanda contra la empresa Weinstein, alegando que el estudio no protegió a las empleadas de un supuesto acoso y abuso sexual; y para el 19 de marzo del mismo año, su productora cinematográfica "The Weinstein Company" se declara en bancarrota. La compañía declara que todos los acuerdos de confidencialidad de Weinstein con las mujeres presuntamente afectadas han sido anulados y que pueden declarar libremente ante un tribunal.

La actriz estadounidense Ashley Judd demanda a Harvey Weinstein. Acusado de violación y agresión sexual contra dos mujeres, el productor se entrega a la policía de Nueva York, pero es puesto en libertad al día siguiente bajo una fianza de 1 millón de dólares.

El 5 de junio de 2018: Weinstein se declara "no culpable" en el primer caso. En un mes, es demandado en un tercer caso, en el que también se declara "inocente". El 23 de mayo de 2019: se presume que llegó a un acuerdo "provisional" para anular las causas civiles por conducta sexual indebida, a cambio del pago de unos 44 millones de dólares.

El 25 de septiembre de 2019, Jodi Kantor y Meghan Twohey, reporteras del "New York Times", publican el libro "She Said", en el que dan cuenta detallada de las acusaciones contra Weinstein y sus tácticas de intimidación para impedir la publicación de la investigación.}

ACTRICES Y TRABAJADORAS QUE DENUNCIARON A WEINSTEIN

Rose McGowan

Emily Nestor

Laura Madden

Ambra Battilana Gutiérrez

Zelda Perkins

Asia Argento

Lucia Evans

Mira Sorvino

Rosanna Arquette

Emma de Caunes

Jessica Barth



Gwyneth Paltrow

Judith Godrèche

Angelina Jolie

Katherine Kendall

Tomi-Ann Roberts

Dawn Dunning

Louisette Geiss

Lauren Sivan

Cara Delevingne

Lea Seydoux

Heather Graham

Zoë Brock

Liza Campbell

Romola Garai

Louise Godbold

LA SENTENCIA

El miércoles 11 de marzo de 2020 el poderoso productor de cine, fuera declarado culpable de violación y abuso sexual y condenado a 23 años de prisión por los casos de Miriam Haley, una exasistente de producción de televisión que aseguró que Weinstein la forzó a tener sexo oral en su apartamento de Nueva York en 2006.

UN SEGUNDO JUICIO

Harvey Weinstein enfrentará otro juicio en Los Ángeles, El productor de 67 años, será extraditado a Los Ángeles para enfrentar un juicio por cargos de abuso sexual. En enero, el productor fue acusado de cuatro cargos de violación y agresión sexual que se derivan de las acusaciones de dos mujeres que dicen que Weinstein las atacó en hoteles en Los Ángeles y Beverly Hills en 2013.

La evidencia mostrará que el acusado usó su poder e influencia para obtener acceso a sus víctimas y luego cometer crímenes violentos contra ellas, aseguró el fiscal del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

(Nayelli Langarica)