Polémica del dólar: Andrea confiesa al "Escorpión" sus "momentos de estupidez"

La querida conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta es una de las más polémicas en redes sociales pues pocos usuarios no han olvidado la ocasión cuando habló sobre el precio del dólar, un error del que reveló nuevos detalles en su charla con "El Escorpión Dorado".

Andrea Legarreta y el dólar

Fue en 2016 cuando Andrea Legarreta y Raúl Araiza expresaron su opinión sobre temas económicos en medio de un momento de incertidumbre que atravesaba México, donde solo bastaron unos minutos para que cientos de usuarios de redes la criticaran y lanzaran fuertes burlas sobre una de las figuras más queridas de Televisa.

Cinco años después de sus controversiales declaraciones, Andrea Legarreta revivió lo sucedido durante su participación en "El Escorpión Dorado al volante", en donde habló de lo complicado que fue lidiar con los señalamientos de sus detractores.

"Lo peor del caso es que luego hasta tus cagad... que no son tus cagad... que son las de otros te las adjudican. O sea, las cagad... de otros también nos tocan, es como en 'Hoy' dijeron (...) Otras también me las han inventado, por eso hasta les he apostado una lana: 'Mándeme el video donde digo que el dólar no afecté a los mexicanos y le doy en dólares algo que afecte mi bolsillo'", dijo.

Incluso, Andrea Legarreta retó a El Escorpión Dorado a buscar el video de sus declaraciones, asegurando que sus palabras sobre el precio del dólar fueron malinterpretadas.

Mientras ven el video la actriz menciona: "Hay productos hechos en México que no tienen que verse gandallas y subirte los costos". Añadieron que "una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad".

Andrea Legarreta reconoció que sí ha tenido serias equivocaciones, pero recalcó que ella sí sabía cómo afectaba el precio del dólar a la economía mundial.

"Yo sé que tengo mis momentos de estupidez, pero se necesita ser bastante más estúpido para no darte cuenta que el dólar afecta a la economía no sólo de México sino del mundo. Me decían de todo, amenazas de muerte, a mis hijas, a mi familia. Cuando la cag..., yo soy una persona que sí le gusta aceptar (...) Sí aceptó mis errores", comentó.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre el dólar?

Con sus declaraciones, Andrea Legarreta y Raúl Araiza afirmaban que el incremento en el precio del dólar no afectaba a la economía de los mexicanos.

"Al principio de año, varios conocidos se acercaron a comentarme su preocupación por lo que está pasando con el precio del dólar. Bueno, yo era también una de las que externaba mi preocupación", comenzó diciendo Andrea Legarreta.

"No porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos", dijo por entonces la conductora. "Lo que pasa con el dólar no tendrá impacto negativo en la economía", agregó Araiza.

¿Por qué se fue dos años de 'Hoy'?

El matutino de Televisa se ha convertido en uno de los más longevos de la televisión mexicana con 23 años al aire. A lo largo de las más de dos décadas que ha estado al aire, decenas de conductores se han sumado y abandonado el programa Hoy. Durante este periodo, Andrea Legarreta se ausentó dos años, ¿cuál fue el motivo? Esto dijo la actriz.

"Cada dos años lo que ellos pretendían era hacer cambio de producción, entonces los productores llegaban y tomaban decisiones, en este caso el productor que era Federico Wilkins sacó a la mayoría y acabamos buscando otro trabajo", confesó Andrea Legarreta, quien en esa época trabajó en los programas Aquí entre dos y protagonizó la telenovela Vivan los Niños.

