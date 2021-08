Poncho de Nigris explota en redes porque le "negaron la vacuna" contra la covid

Poncho De Nigris detalló que de no ser vacunado contra el coronavirus no podría viajar al extranjero, lo cual, a su vez, podría provocar que pierda una reciente oportunidad de trabajo en Estados Unidos (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM @ponchodenigris )

El presentador e influencer Poncho de Nigris, causó polémica en redes sociales después de que asegurara que se le negó la vacuna contra el covid-19.

Recordemos que recientemente salió a la luz que dos ex empleadas de Poncho De Nigris lo habían denunciado de "violencia".

Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, Pncho De Nigris contó que decidió acudir a vacunarse este domingo, pues entre semana tiene que salir de viaje. En el material también se observa como llega al módulo de vacunación instalado en el municipio de San Nicolás.

Sin embargo, al pedirle sus documentos, los encargados se dieron cuenta que Poncho no era residente de ese municipio, sino de Monterrey, por lo que le informan que no puede ser vacunado en ese módulo.

No podrá viajar al extranjero

Poncho De Nigris detalló que de no ser vacunado contra el coronavirus no podría viajar al extranjero, lo cual, a su vez, podría provocar que pierda una reciente oportunidad de trabajo en Estados Unidos, "No sé si está bien o no, son reglas", contó.

"Que mam*** que si me enfermo y me muero sea porque no me quisieron vacunar, ustedes (sus seguidores) decidan si está bien o está mal, reglas son reglas, pero pues pensé que me podían echar la mano ya que iba a ir de viaje. Se siente ojete. ¿Cómo no me quisieron aceptar?", declaró De Nigris.

El actor también mencionó que la razón de su enojo era que se quería ir de viaje "protegido", pues se iba a exponer y tenía miedo de enfermarse, señaló el cantante.

"En Estados Unidos vacunan a todos, a quién llegue y dónde llegue, viva México cabr****. Aquí te niegan la vacuna si no eres de este municipio (...) Me negaron la vacuna, no sé si estoy bien o estoy mal, a lo mejor yo soy el que está super mal. Pero me mandaron a la chi*****", agregó De Nigris.



(Azucena Uribe)