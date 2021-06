Poncho de Nigris expone video de Galilea donde hablan de su vida íntima

La conductora Galilea Montijo recientemente fue exhibida por una ex empleada en donde mediante un video reveló que la ahora empresaria peleaba mucho con su esposo, Fernando Reina Iglesias, mismas que reavivaron los rumores de un posible divorcio.

Cabe señalar que Poncho De Nigris fue quien compartió el video en donde Fabiola, quien fuera exempleada de la conductora Galilea Montijo hizo estas revelaciones.

En el clip, el influencer sorprendió y exhibió a la señora hablando sobre las intimidades de la famosa y decidió grabar un video que comenzaría a circular en redes sociales.

Mientras platicaba con De Nigris en su residencia, la mujer argumenta que no le caían bien sus antiguos jefes y que, además, "se la llevaban del chongo".

Ante esto, Poncho agregó que, por la noche, se escuchaba "como si le dieran nalgadas". Hasta el momento, Montijo no ha salido a desmentir las declaraciones de la mujer.

GALILEA MONTIJO ABRE BOUTIQUE EN ECAPETEC

Galilea Montijo cumplió uno de sus grandes sueños: abrir su propia tienda de ropa en Ecatepec, Estado de México.

Al lugar asistieron varios famosos con el fin de celebrar algo que según la tapatía buscó desde hace tiempo y que incluso, compartió que de haber podido hubiera estudiado para diseño de modas y hasta destapó que cuando vivía en Guadalajara compraba su ropa en "la paca".

Fue a través del canal de Eden Dorantes y en el programa Hoy en donde se dio a conocer la noticia de que Galilea Montijo había cumplido un sueño más: abrir su tienda física de ropa. Explicó que decidió colocar su boutique en el Estado de México, pues es en donde más clientas tiene.

"Latin Gal" es como se llama la boutique de Galilea Montijo y de un par de socias que la ayudaron a cumplir el sueño. Externó que, en el lugar, las mujeres podrán encontrar ropa de calidad, única, piezas sofisticadas, a buen precio y para todas las tallas.

De acuerdo con el testimonio de la tapatía, la inauguración de la boutique es un sueño cumplido, pues de haber podido estudiar, hubiera estudiado para diseñadora de modas. Contó que desde pequeña le fascinaba la moda.

"Yo quería ser diseñadora de moda, era tan cara la carrera, que no había manera. Siempre quise ser diseñadora, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño", expresó la tapatía.

Además, confesó que cuando vivía en Guadalajara, compraba ropa de paca en los mercados para después modificarla a su antojo.

"Yo compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, a mí siempre me gustó la moda, me acuerdo perfecto, me iba al mercado de la 32, allá en Guadalajara y compraba mi ropa en pacas; siempre me ha gustado la ropa, y siempre la transformaba", señaló.

"Mi abuela me enseñó a tejer, he dicho que mi abuela está detrás de todo esto, ella sabía que me gustaba mucho a la moda. Yo me vestía de ropa usada y para mí poder hacer esto, no tiene idea de lo que para mí esto significa", añadió la tapatía.

(Azucena Uribe)