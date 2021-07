Poncho de Nigris fue acusado de maltratar a sus empleadas domésticas

La forma en que ella te trata, de decir sí gracias pendeja, hay babosa, idiota, y llega un momento en que esas cosas si te molestan y te calan y sí era un caos vivir ahí porque entrabamos a las ocho de la mañana, pero no nos íbamos a acostar hasta que ella dijera que ya nos podíamos ir. Yo no he dormido desde ese día de Cancún, de lo de los niños, la forma en que ellos nos trataron, nos insultaron, para mi hizo que se me revolviera todo y yo me empecé a sentir muy mal y creo que eso lo vio mi compañera, le dije que no iba a llorar porque sentía que se me iba la respiración, el señor Poncho nos aventaba pedradas habladas y si se me salieron lágrimas, comentó una de las empleadas.