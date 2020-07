Por "atraer" la lluvia prohíben canción de Lady Gaga y Ariana Grande

Por increíble que parezca no es la primera vez que una estación de radio deja de tocar una canción por la extraña creencia (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La canción "Rain on me", es el segundo sencillo del sexto álbum ´Chromatica´, Lady Gaga. El dueto con Ariana Grande es un éxito a nivel mundial.

De acuerdo con Grupo Fórmula, los fans irlandeses de lady Gaga y Ariana Grande se quedaron con las ganas de seguir escuchando en la radio la canción "Rain on me".

EN REDES DESTROZAN A PEDRO SOLA POR POLÉMICO COMENTARIO EN TWITTER

"Rain on me" fue prohibida en Irlanda porque supuestamente desde que comenzó a ser tocada no ha parado de llover en el país europeo. Desde la antigüedad, se cree que ciertos cánticos y danzas se utilizan para atraer la lluvia.

Los locutores de la estación 104 FM de Dublín, Irlanda, consideran que "Rain on me" provoca que llueva a diario, por esta razón el programa Strawberry Alarm Clock decidió prohibir la canción.

En un video Lady Gaga y Ariana Grande se burlaron de la lluvia que provoca "Rain on me".

"MASHA Y EL OSO": LA SANGRIENTA Y ESCALOFRIANTE HISTORIA DE SU ORIGEN

Sin embargo, no es la primera vez que una estación de radio deja de tocar una canción porque provoca la lluvia, en 2007, también prohibieron la canción "Umbrella" de Rihanna, en Reino Unido.

(Ann Ventura)