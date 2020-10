Por mentirosa, Aylín Mujica se va del "Cuarentenorio Cómico"

Después de eso me dijo que por mientras iba a tomar un trabajo en Telemundo". Le dije, ´pero ¿cómo? ¿Hoy mismo te lo ofrecieron o por qué?´, no, no, no, lo que pasa es que como el presidente de Telemundo me vio muy nerviosa, me ofreció trabajo. Le dije, ´ah, ok, pues está padre, qué suerte tienes´. Esto despertó mi suspicacia y mis dudas y empecé a pensar cosas que no hacían sentido. La asaltan, pero no le quitan el pasaporte ni su celular, ¿sí me entiendes?.