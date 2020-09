Premian por error al actor Jason Bateman en los Emmy 2020

Hoy se llevará a cabo la ceremonia virtual de la entrega 72 de los Emmy Awards 2020. El error fue ayer por la noche durante las transmisión de los Emmy a las Artes Creativas.

De acuerdo con el Diario de México, durante la semana se han ido entregando algunas estatuillas y la noche del sábado la ceremonia tuvo su primer gran blooper en la categoría de Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática, donde el premio se concedió por error a Jason Bateman.

Los actores Bobby Cannavale y Rose Byrne fueron los encargados de dar a conocer el nombre del ganador entre los nominados: Jason Bateman por "The Outsider", Ron Cephas Jones por "This is Us", James Cromwell por "Succession", Giancarlo Esposito por "The Mandalorian", Andrew Scott por "Black Mirror" y Martin Short por "The Morning Show".

En un anuncio de voz en off durante los Emmy, el protagonista de "Ozark" fue declarado ganador por su aparición como invitado en "The Outsider" de la cadena HBO, mientras que la pantalla mostraba correctamente el nombre del ganador: la estrella invitada de "This Is Us", Ron Cephas Jones.

Tras la confusión el público fue informado después de una pausa comercial con un mensaje en la pantalla que se trataba de un error.

Nuestras disculpas, se ha anunciado un ganador incorrecto. Lo estamos arreglando ahora.

El épico error se solucionó al momento y, gracias al formato vía streaming, no se pudo apreciar la reacción de Jason Bateman en directo a la hora de "ganar" el Emmy y posteriormente perderlo.

(Ann Ventura)