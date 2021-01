Prensa internacional critica a Pepillo Origel por vacuna contra covid

Hace un par de días, Pepillo Origel presumió en sus redes sociales que ya se había vacunado contra la covid-19 en Estados Unidos, esto desató una lluvia de críticas en su contra.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Pepillo Origel, viajó a Miami, Florida para poder recibir la vacuna, el conductor no espero a que se le aplicará la dosis en México como lo marca el plan de vacunación de nuestro país.

Tras la polémica que se desató, la prensa de Estados Unidos como el New York Post y Fox News, criticaron que Pepillo Origel se vacunó contra la covid-19.

El New York Post y Fox News, reportaron el caso de Juan José Origel bajo el título de "Mexican TV host under fire after going to Florida to get COVID vaccine".

Los medios estadounidenses señalaron que Pepillo Origel es un turista más que ha recibido la vacuna contra la covid-19, algo que es común en Florida.

A principios de enero de 2021, Los Angeles Times reportó algo llamado "turismo de vacunas", un fenómeno que se lleva a cabo en Florida, Estados Unidos. Según reporta este mismo medio, varios turistas de Canadá y América Latina, viajan a Miami para recibir la vacuna de manera gratuita.

Florida es una de las ciudades que más ha sido azotada por la pandemia. Tras recibir las primeras dosis de las vacunas, anunció que su programa de vacunación daría prioridad al personal médico, los residentes de centros geriátricos, los cuidadores y a las personas mayores de 65 años sin importar si estos son residentes.

La indignación se desató porque los medios han reportado que las personas mayores de 65 años que son residentes en Florida, deben hacer fila durante horas para poder alcanzar una vacuna, y muchas veces no lo logran y los residentes o turistas si están recibiendo la vacuna como Pepillo Origel.

Con información de Sopitas

(Ann Ventura)