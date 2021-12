Preocupa salud de Pedrito Sola: "Traigo un aparato las 24 horas"

Preocupa la salud de Pedro Sola, el famoso y querido conductor del programa "Ventaneando" reveló que padece varios problemas de salud, aseguró que debe estar conectado a un aparato las 24 horas del día para monitorear sus signos vitales.

En una de las últimas emisiones del programa "Ventaneando" Pedrito Sola se sinceró con el público y hablo de las afectaciones que ha sufrido en su salud por la edad, el famoso conductor de 74 añors detalló que padece problemas de presión arterial, del oído y de la vista.

¿TRAICIÓN? GUAPA CANTANTE ABANDONA "VLA" Y SORPRENDE EN EL PROGRAMA "HOY"

"Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer", comentó Pedrito Sola.

Por si fuera poco, el conductor comentó que desde hace algunos años ha presentado la pérdida de la audición y que tiene cataratas, por lo que en 2022 podría someterse a una operación.

Yo tengo cataratas en los dos ojos, pero a mí me dijo el doctor que hay dos tipos de operación, o te ponen un lente monocular y de cerca tienes que usar lentes todavía y de lejos ves como lince, o te ponen el bifocal todo muy bien, pero los colores no los puedes ver de cerca, señaló.

A pesar de que la operación podría solucionar su problema de cataratas, el apodado por los internautas como "tío Pedrito" explicó que aún está analizando la posibilidad de operarse ya que debe verificar si es candidato para dicho procedimiento.



EDUIN CAZ DE GRUPO FIRME REAPARECE EN REDES TRAS HABER SIDO HOSPITALIZADO

Hace unos meses Pedro Sola dio a conocer por medio de sus redes sociales que se había contagiado de covid-19, esto a pesar de contar con el esquema completo de las vacunas contra el coronavirus.

Afortunadamente, el conductor presentó síntomas leves y tuvo que estar aislado en su casa desde donde se conectaba en ocasiones para estar en Ventaneando para poder informarle a sus compañeros y al público cómo se encontraba.

(Aline Núñez)