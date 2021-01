¿Privilegios? Estas celebridades ya recibieron la vacuna contra covid

¿Privilegios? Es lo que se han cuestionado algunos en redes sociales al saber que existen varias celebridades y figuras públicas relevantes que ya han recibido la vacuna contra la covid-19.

Hasta el momento, hay dos vacunas contra el coronavirus aprobadas para su uso: La vacuna de Pfizer-BioNTech y la vacuna de Moderna. Trabajadores del gobierno de los Estados Unidos, celebridades en grupos de mayor riesgo y figuras públicas relevantes ya han tenido acceso a alguna de ellas, y aquí te decimos quiénes son.

CELEBRIDADES QUE HAN SIDO VACUNADAS CONTRA COVID-19

JOE BIDEN (PRESIDENTE ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS)

El presidente electo, Joe Biden, de 78 años, fue vacunado oficialmente el 21 de diciembre. Recibió la primera dosis en vivo por televisión para infundir confianza en la vacuna, a lo que sus votantes respondieron muy bien.

KAMALA HARRIS (VICEPRESIDENTA ELECTA DE LOS ESTADOS UNIDOS)

La vicepresidenta electa Kamala Harris, de 56 años, recibió la vacuna unos días después del presidente electo. Su vacunación fue televisada para garantizar al público la seguridad de la vacuna.

LA REINA ISABEL II Y EL PRÍNCIPE FELIPE

Hace unos días se confirmó que la Reina Isabel II y su esposo, el Príncipe Felipe, recibieron sus primeras dosis de la vacuna contra el covid-19. El Palacio de Buckingham compartió la noticia y, aunque un "asunto médico privado" no se compartiría con el público desde hace mucho tiempo, la noticia se reveló para evitar más especulaciones.

Elizabeth, de 94 años, y Philip, de 99, se encuentran en la categoría de alto riesgo debido a sus edades. En el Reino Unido, las personas mayores de 80 años se encuentran en el primer grupo de personas que recibirán la vacuna. Una fuente le dijo a la BBC que las vacunas se administraron el sábado 9 de enero en el Castillo de Windsor. No se sabe qué vacuna recibieron.

IAN MCKELLEN

Sir Ian McKellen, de 81 años, fue una de las primeras celebridades en recibir la vacuna. El actor de "El Señor de los Anillos", de 81 años, recibió la primera de dos dosis en el Hospital Universitario Queen Mary de Londres el miércoles 16 de diciembre. "Es un día muy especial, me siento eufórico", dijo Ian después de recibir la vacuna. "Cualquiera que haya vivido tanto tiempo como yo, está vivo porque ha recibido vacunas anteriormente", continuó Ian.

MARTHA STEWART

Martha Stewart, de 79 años, reveló que recibió la primera dosis de la vacuna el lunes 11 de enero. Después de compartir la noticia en redes, recibió críticas pues muchos de sus seguidores pensaron que usó sus influencias. Pero Martha respondió a la polémica horas después: "Para disipar sus preocupaciones de que usé mis influencias, sepan que estoy en el grupo de edad aprobado para este lote de vacunas y esperé en la fila como todos los demás".

JOAN COLLINS

La legendaria actriz Joan Collins, de 87 años, anunció que recibió la vacuna el sábado 9 de enero. Joan publicó una foto en su Instagram para anunciar la noticia. "Encantada de recibir @astrazeneca @ouhospitals #vaccine ayer por la mañana en la cirugía de @nhsenglandldn Bloomsbury. ¡Gracias Sr. @ rajgill2585 y @dr_ammarahughes por un procedimiento indoloro y sin complicaciones! ¡El mismo día que nuestra Reina! #honor #registernow ".

KEN TODD (ESPOSO DE LISA VANDERPUMP)

El esposo de Lisa Vanderpump, Ken Todd, recibió su primera dosis de la vacuna contra la covid-19, aunque no es un trabajador médico ni un socorrista, lo que provocó cierta controversia. La estrella de 75 años, que aparece junto a su esposa en "Real Housewives of Beverly Hills", tuvo la suerte de recibir una vacuna que estaba a horas de perder su efectividad.

TMZ informó que muchas de las personas autorizadas para recibir la vacuna no se han presentado a sus citas. En lugar de desperdiciar las vacunas, que tienen fechas de vencimiento, las clínicas se las están dando a personas que aún no están en la lista de prioridades. Ken recibió su vacuna en la Clínica de Salud Masculina en Inglewood, California. Según los informes, Ken tiene 75 años y dos problemas de salud subyacentes, por lo que recibió una dosis. Lisa, que esperaba en la fila con él, no recibió ninguna.

OLIVER STONE

"Me pusieron una vacuna. No sé si va a funcionar, la conseguí hace unos días. Escuché cosas buenas sobre la vacuna rusa. Tengo que ponerme una segunda inyección en 45 días. Pero tengo esperanzas. Es una vacuna muy buena, no entiendo por qué se ignora en Occidente", explicó el director, guionista y productor de cine de 74 años.

DR. ANTHONY FAUCI

El Dr. Anthony Fauci, de 80 años, recibió la vacuna Moderna en vivo por televisión para demostrarle al público que deben tener confianza en esta inyección. El Dr. Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y ha sido considerado como uno de los rostros de la pandemia.

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (CONGRESISTA DE ESTADOS UNIDOS)

Alexandria Ocasio-Cortez, de 31 años, recibió la vacuna y compartió mucha información sobre el proceso para aliviar las preocupaciones de todos.

JOE PARK

La estrella de "The Bachelorette" Joe Park, un anestesiólogo en la ciudad de Nueva York, recibió la vacuna covid-19 el 17 de diciembre de 2020. "Me siento bastante normal", dijo al día siguiente en su historia de Instagram.

