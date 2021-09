Producción de Televisa presente en los International Emmy Awards

Desde su estreno en México en 2019, ¿Quién es la máscara?, producción de Televisa, se ubicó como el programa de televisión más visto a nivel nacional, iniciando una estela de éxito confirmada en todas sus emisiones.

Ahora, su calidad y novedoso formato, ha sido reconocido por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, al nominar a "¿Quién es la máscara?" a los International Emmy Awards 2021.

"¿Quién es la máscara?" competirá en la categoría de "entretenimiento no guionado", en la que también están nominadas producciones de Shelter (Bélgica), CJ ENM / Studio Take One / Big Hit Entertainment (Corea del Sur) y Bandicoot Scotland / ITV (Reino Unido).

Durante las dos ediciones (2019 y 2020) de ¿Quién es la máscara?, el reality de talento se ha ubicado como la emisión más vista en TV abierta, registrando niveles de audiencia que han llegado a superar los 9 millones de televidentes, según cifras de Nielsen Ibope.

La televisora de San Ángel mantiene su apuesta en este exitoso formato, esperando que los niveles de audiencia de su tercera edición superen a los ya obtenidos. La meta no es fácil, pero el producto ha probado ser uno de los más exitosos contenidos de la TV mexicana. Su nominación a los Emmy es, sin duda alguna, un importante reconocimiento a la calidad de esta producción.

El que las producciones mexicanas sean reconocidas a nivel internacional, motiva a todos en Grupo Televisa. Estamos orgullosos de la creatividad y talento de escenógrafos, diseñadores de vestuario, iluminadores y elenco, que participan en esta producción, por su ejemplar entrega en la realización de este exitoso programa. Señala el comunicado de la televisora.

En esta edición de los International Emmy Awards compiten 44 producciones provenientes de 24 países de América, Europa, Oceanía, África y Asia. Los ganadores serán anunciados el 22 de noviembre, en una ceremonia presencial en Nueva York.

SE VIENE TERCERA TEMPORADA

Televisa está por lanzar la tercera edición de "¿Quién es la máscara?", donde ahora la conducción del reality estará a cargo del actor Adrián Uribe. En el panel de jueces se mantienen Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, a los que se suma la actriz Mónica Huarte.

El programa se estrenará el próximo 10 de octubre por el canal de Las Estrellas.

(Aline Núñez)