Prosopagnosia, trombocitopenia, Osteopenia y otras enfermedades extrañas que padecen los Famosos

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra desde 2008, el último día del mes de febrero, (28 o 29, tomando en cuenta si es un año bisiesto) que tiene como objetivo crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición, a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento, para que a la larga, esto les pueda garantizar una mejor calidad de vida. Te hablaremos de los famosos cuyos padecimientos les han cambiado la vida.

FOTO: OCU

Aunque todos podríamos pensar que la vida de los famosos es un lecho de rosas, llena de glamour, fiestas, lujos y excesos; lo cierto es que varios de ellos sufren en silencio de extrañas enfermedades, que aun con todo su dinero los han llegado a mantener postrados a una cama, dependiendo de un sin número de medicamentos o terapias para intentar mitigar su dolor.

Sin embargo, no todo es calamidad; muchos de estas celebridades representas una luz de esperanza para otros enfermos, ya que su influencia y fama ha servido para crear asociaciones enfocadas a la investigación de diversos padecimientos, que son financiadas gracias a sus millonarias donaciones.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS FAMOSOS QUE PADECEN RARAS ENFERMEDADES:

JUSTIN BIEBER - ENFERMEDAD DE LYME

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 21 Sep, 2019 a las 7:32 PDT

Recientemente el cantante reveló que lleva luchando contra esta enfermedad desde hace alrededor de dos años. La enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad infecciosa causada por distintas especies de espiroquetas del género Borrelia que producen cuadros clínicos diferentes, siendo las más relevantes Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii y Borrelia garinii. Son transmitidas al ser humano por distintas especies de garrapatas y puede afectar a la piel, el sistema nervioso, el sistema músculo esquelético y el corazón.

Otros de los famosos que padecen la enfermedad de Lyme son: Alec Baldwin, Thalía, Avril Lavigne, Ben Stiller, Richard Gere y Bella Hadid.

Por su parte, la cantante mexicana Thalía, aprovecha cada oportunidad que tiene para pedir a sus fans hacer conciencia sobre la enfermedad de Lyme. En 2019, la artista se sumó el Lyme Disease Challenge e invitó a sus seguidores a informarse sobre este padecimiento y solidarizarse con aquellos que la padecen. El reto consistía en chupar un limón y compartir una foto en sus redes. "Mayo es el mes para concientizar sobre la enfermedad de Lyme, pero para mí es un tema del cual se debe hablar todo el año. Así que te invitamos a morder un limón y compartir información sobre esta enfermedad", escribió la cantante.

También agregó que, en muchas ocasiones, debió a la falta de información, el Lyme suele ser tratada como otros males. "Es como una epidemia silenciosa llamada ´la gran imitadora´ ya que puede ser confundida con lupus, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, artritis reumatoide y fibromialgia entre muchas otras".

BRAD PITT - PROSOPAGNOSIA

Ver esta publicación en Instagram Thank you so much for the great support on PittMerch.com! You guys are amazing and I´m greatful for every single one of you. Una publicación compartida de Brad Pitt (@bradpittofflcial) el 26 Feb, 2020 a las 7:55 PST

La prosopagnosia, también llamada ceguera de rostros, es un trastorno cognitivo y una forma específica de agnosia visual caracterizada por la incapacidad para reconocer rostros familiares, incluyendo el propio, mientras que otros aspectos del procesamiento visual (por ejemplo, discriminación de objetos) y el funcionamiento intelectual (por ejemplo, la toma de decisiones) permanecen intactos.

En el caso de Pitt, podría deberse a causa de las drogas que consumió durante un duro momento, según manifestó él mismo en una entrevista a la revista Esquire en 2013.

"Hay muchas personas que me odian porque creen que les falto al respeto", aseguró . "Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a decirle a la gente, está bien, ¿dónde nos conocimos? pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más... entienden esto como, eres un ególatra. Eres vanidoso. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro", se sinceró el protagonista de "Once Upon a Time in Hollywood".

MARÍA VALVERDE - CELIAQUÍA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Valverde (@soylavalverde) el 31 Ago, 2019 a las 9:48 PDT

La celiaquía o enfermedad celíaca (EC) es un proceso crónico multiorgánico autoinmune que lesiona primero el intestino y puede dañar cualquier órgano o tejido corporal. Afecta a personas que presentan una predisposición genética. Está producida por una "intolerancia" permanente al gluten, pero no se trata de una simple intolerancia alimentaria, ni de una alergia, ni de un trastorno únicamente digestivo. Es realmente una enfermedad sistémica, ya que la respuesta inmunitaria anormal causada por el gluten puede dar lugar a la producción de diferentes autoanticuerpos que pueden atacar a cualquier parte del organismo.

CAMERON DÍAZ - ROSÁCEA

Ver esta publicación en Instagram I voted today for the country I want to live in... a country where there is equality, inclusion, acceptance and freedom that EVERY American deserves... Please go out and vote for the America you want to live in.. ???? Una publicación compartida de Cameron Diaz (@camerondiaz) el 8 Nov, 2016 a las 10:03 PST

La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta los vasos sanguíneos y las unidades pilosebáceas de la parte central de la cara (mejillas, nariz, frente y mentón) y que se manifiesta con rubor frecuente, enrojecimiento (eritema) transitorio o permanente, telangiectasias, pápulas y pústulas con exacerbaciones y remisiones periódicas. Cuando la rosácea progresa, pueden desarrollarse otras alteraciones como compromiso ocular, descamación, edema, engrosamiento de la piel, especialmente notorio y característico cuando afecta a la nariz (rinofima).

CATHERINE ZETA-JONES - TRASTORNO BIPOLAR

Ver esta publicación en Instagram Baby it´s ... time to wear a jacket outside! ?? Una publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el 12 Nov, 2019 a las 11:20 PST

El trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar (TAB) y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva (PMD), es un conjunto de trastornos del ánimo que se caracteriza por fluctuaciones notorias en el humor, el pensamiento, el comportamiento, la energía y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria.

DANIEL RADCLIFFE - CEFALEA EN RACIMOS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Radcliffe (@daniel9340) el 29 Ene, 2020 a las 1:05 PST

La cefalea en racimos es un tipo de dolor de cabeza considerado como uno de los dolores más intensos que puede afectar a un ser humano. Ocurre en ataques unilaterales de dolor, típicamente en el área retroorbital (tras la órbita del ojo) y fronto-temporal asociado a síntomas y signos autonómicos del mismo lado, tales como lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea o congestión nasal, o el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Generalmente se acompaña de agitación.

GWYNETH PALTROW - OSTEOPENIA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 1 Feb, 2020 a las 5:51 PST

La osteopenia es una disminución en la densidad mineral ósea, que puede ser una condición precursora de osteoporosis. Sin embargo, no todas las personas diagnosticadas de osteopenia desarrollarán osteoporosis. Más específicamente, la osteopenia se ha definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una T score menor a -1,0 y mayor a -2,5, determinada mediante la prueba de densitometría ósea. La escala T hace referencia a la media de densidad ósea de la población sana del mismo sexo y 20 años de edad.

DAVID BECKHAM - TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 27 Feb, 2020 a las 4:29 PST

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno de ansiedad, caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, y conductas repetitivas denominadas compulsiones, dirigidas a reducir la ansiedad asociada.

HALLE BERRY - DIABETES TIPO 1

Ver esta publicación en Instagram In living color. ???? @antonioberardiofficial Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 8 May, 2019 a las 9:15 PDT

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune y metabólica caracterizada por una destrucción selectiva de las células beta del páncreas causando una deficiencia absoluta de insulina.2 Se diferencia de la diabetes mellitus tipo 2 porque es un tipo de diabetes caracterizada por darse en época temprana de la vida, generalmente antes de los 30 años. Sólo uno de cada veinte personas diabéticas tiene diabetes tipo 1, afectando preferentemente a jóvenes y niños. La administración de insulina en estos pacientes es esencial, ya que el páncreas no produce insulina.

JACK OSBOURNE - ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jack Osbourne (@jackosbourne) el 7 Feb, 2019 a las 12:27 PST

La esclerosis múltiple (EM) o esclerosis de placas es una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria y autoinmune caracterizada por el desarrollo de lesiones desmielinizantes, y de daño axonal en el sistema nervioso central. Es una de las principales causas de discapacidad neurológica de origen no traumático en adultos jóvenes.

JULIA ROBERTS - TROMBOCITOPENIA

Ver esta publicación en Instagram Heading out in Malaysia with @girlsopportunityalliance ?? Una publicación compartida de Julia Roberts (@juliaroberts) el 12 Dic, 2019 a las 1:45 PST

La trombocitopenia es cualquier situación de disminución de la cantidad de plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales, es decir, con un recuento plaquetario inferior a 100.000/mm³. En términos generales, los valores normales se ubican entre 150.000/mm³ y 450.000/mm³ plaquetas por milímetro cúbico.

JON HAMM - VITILIGO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JON HAMM Fan Account (@jon_hamm) el 8 Abr, 2019 a las 7:49 PDT

El vitiligo o vitíligo, es una enfermedad de la piel adquirida, crónica, de carácter autoinmune, que se caracteriza por la aparición de áreas despigmentadas bien delimitadas de la piel debido a la falta de función y pérdida de los melanocitos (las células responsables de la pigmentación). Las lesiones pueden ser de cualquier forma y tamaño y pueden afectar cualquier parte de la piel y también mucosas.

KATE MIDDLETON - ALERGIA A LOS PELOS DE LOS CABALLOS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kate Middleton (@katemiddletonphotos) el 27 Oct, 2019 a las 12:25 PDT

La gran mayoría de los animales con pelaje, o sea, los animales domésticos comunes, pueden provocar reacciones alérgicas. No sólo se reacciona a los pelos del pelaje, sino también a los alérgenos (proteínas) de la orina y de las secreciones glandulares (sebo y saliva).

KIM KARDASHIAN - PSORIASIS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 11 Feb, 2020 a las 9:04 PST

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmunitario, que produce lesiones escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad clínica y evolutiva. No es contagiosa, aunque sí puede ser hereditaria. Puede afectar a cualquier parte de la piel, frecuentemente a las zonas de codos, rodillas, cuero cabelludo, abdomen, piernas y espalda. No es raro que produzca afectación de las uñas. Esto se conoce como psoriasis ungueal. Las uñas pueden ser la única zona afectada al principio de la psoriasis. En ocasiones produce complicaciones como la artritis psoriásica.

LINDSAY LOHAN - ASMA

Ver esta publicación en Instagram Sky above, Send below, Peace within ?? Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 12 Feb, 2020 a las 4:45 PST

El asma es una enfermedad del sistema respiratorio caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea, cuyas manifestaciones clínicas son heterogéneas y variables en el tiempo y consisten en sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos.

MEGAN FOX - ESQUIZOFRENIA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox) el 4 Abr, 2019 a las 2:11 PDT

La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. La esquizofrenia causa además un cambio mantenido en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la consciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social. Entre los síntomas frecuentes, están las creencias delirantes, pensamiento confuso, alucinaciones auditivas, reducción de las actividades sociales y/o aislamiento.

MICHAEL J. FOX - PARKINSON

Ver esta publicación en Instagram Thanks to David Marchese for a good conversation in @NYTmag Una publicación compartida de Michael J Fox (@realmikejfox) el 1 Mar, 2019 a las 9:38 PST

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa crónica caracterizada por bradicinesia (movimiento lento), rigidez (aumento del tono muscular), temblor y pérdida del control postural.234 La enfermedad de Parkinson se clasifica con frecuencia como un trastorno del movimiento; sin embargo, también desencadena alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y alteraciones en la función del sistema nervioso autónomo.

SABINE MOUSSIER - SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

Ver esta publicación en Instagram Si somos instantes... hagámoslos gigantes! . . . #fotoshoot @alejandrogarciaactor Una publicación compartida de Sabine Moussier (@sabineoficial) el 13 Ene, 2020 a las 8:14 PST

El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que incluye un conjunto de trastornos autoinmunes caracterizados por una parálisis flácida simétrica rápidamente progresiva de las extremidades con disminución marcada o ausencia de reflejos debido a que el sistema inmunitario del cuerpo ataca el sistema nervioso periférico.Este síndrome incluye la polirradiculopatía desmielinizante (la forma más frecuente), neuropatía axonal motora, neuropatía axonal sensorio-motora, síndrome de Miller Fisher, polineuritis craneales, pandisautonomía aguda y compromiso sensorial puro (la variante más rara).

MISSY ELLIOTT - ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Missy Elliott (@missymisdemeanorelliott) el 28 Ago, 2019 a las 12:08 PDT

La enfermedad de Graves-Basedow es una tiroiditis autoinmune de etiología no muy bien conocida, que estimula la glándula tiroides, y es la causa de tirotoxicosis más común.1 Se caracteriza por hiperplasia difusa de la glándula tiroides resultando en un bocio e hiperfunción de la glándula o hipertiroidismo. Probablemente está causada por la unión de anticuerpos a los receptores de TSH (tirotropina), lo cual genera una estimulación que cursa con un exceso de producción de hormona tiroidea.

NICK CANNON - LUPUS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICK CANNON (@nickcannon) el 26 Oct, 2019 a las 9:14 PDT

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una de las enfermedades autoinmunitarias más prevalente; es crónica, caracterizada por un curso cíclico donde se alternan períodos de exacerbaciones y remisiones; sistémica, ya que afecta prácticamente cualquier órgano del cuerpo; y heterogénea, puesto que el espectro de manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas es muy amplio y variado. La mayoría de los casos presenta un cuadro clínico leve o moderado; sin embargo, puede presentarse o desarrollarse con un compromiso grave de órganos vitales.

Otros de los famosos que padecen la enfermedad de Lupus son: Selena Gomez, Lady Gaga y Michael Jackson.

PAMELA ANDERSON - HEPATITIS C

Ver esta publicación en Instagram L'amour est un miracle qu'il faut protéger. @carmeloredondofotografo Una publicación compartida de The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) el 4 Dic, 2019 a las 6:53 PST

La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis C (VHC).1 La infección aguda es por lo general asintomática, pero la infección crónica puede producir lesión en el hígado y a la larga originar cirrosis. En algunos casos, los pacientes con cirrosis también presentan insuficiencia hepática, cáncer de hígado y varices esofágicas potencialmente fatales.

SANTIAGO SEGURA - TINNITUS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Segura (@ssantiagosegura) el 2 Sep, 2019 a las 11:42 PDT

Los tinnitus o acúfenos son un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído, que no proceden de ninguna fuente externa. Pueden ser provocados por gran número de causas, generalmente traumáticas, ser producto de un síntoma de taponamiento de los oídos o de síndrome de Ménière. También pueden ser causados por situaciones de estrés por estudios, trabajo, entorno familiar, económico, social o exposición a ruido.

SHAKIRA - TOXOPLASMOSIS

Ver esta publicación en Instagram This is one of my favorite @theofficialpandora looks! Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 12 Dic, 2019 a las 9:06 PST

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado. Toxoplasma gondii es un parásito intracelular con una enorme capacidad para invadir células del anfitrión gracias a la forma invasora móvil (taquizoíto o trofozoítos) caracterizada por un complejo apical exclusivo, desde el punto de vista evolutivo, y un mecanismo de motilidad basado en actina. La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales que afectan mayormente al feto, ocasionando la llamada toxoplasmosis congénita.

SINEAD O'CONNOR - FIBROMIALGIA

Ver esta publicación en Instagram Love the life you have and be grateful for what you are!!! Una publicación compartida de Sinead O'Connor (@oconnor.sinead) el 6 Jun, 2016 a las 9:23 PDT

La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad (alodinia e hiperalgesia) en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables. Se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que destacan la fatiga persistente y el sueño no reparador. Además suele coexistir con otros trastornos reumatológicos y psiquiátricos.

VENUS WILLIAMS - SÍNDROME DE SJÖGREN

Ver esta publicación en Instagram Living my best life @sofitelmelbournecollins #Accor #Livelimitless Una publicación compartida de Venus Williams (@venuswilliams) el 10 Feb, 2020 a las 5:45 PST

El síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica de origen autoinmune. Se considera una enfermedad sistémica porque puede afectar a diferentes órganos y producir gran variedad de síntomas. Afecta principalmente a las glándulas exocrinas lo que conduce, principalmente, a la aparición de sequedad oral y ocular. Es también una enfermedad reumática, que produce dolor e hinchazón en las articulaciones.

XIMENA SARIÑANA - SÍNDROME DE ASPERGER

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ximena Sariñana (@ximenamusic) el 19 Sep, 2019 a las 4:06 PDT

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno neurobiológico, conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista. La persona afectada muestra dificultades, de gravedad variable, en la interacción social y en la comunicación, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotípicos.

(Nayelli Langarica)