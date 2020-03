Protagonista de "La Casa de Papel" es víctima de coronavirus

Esto no es tontería, ser conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común, comentó Itziar Ituño quien interpreta a la "Raquel, la Inspectora Murillo", apodada "Lisboa" en la aclamada serie "La Casa de Papel".