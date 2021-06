Psicólogo analiza el lenguaje no verbal de Frida Sofía; revela si dice la verdad

A través de un video publicado en su cuanta de Instagram, Frida Sofía dio a conocer que tomará acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fue objeto y marcaron su vida.

Ante las declaraciones de Frida Sofía el psicólogo Adrián Salama explicó en un video la comunicación no verbal durante el comunicado de la hija de Alejandra Guzmán.

De acuerdo con el análisis de Adrián Salama, Frida Sofía se ve físicamente agotada, su rostro luce cansado por la situación que ha vivido. En el video los hombros de Frida Sofía denotan que esta cansada de hablar del tema.

Cuando Frida menciona que le pidió a Gustavo Adolfo Infante que no editara la entrevista que le dio, a Adrián Salama le llamó la atención que Frida movió su hombro hacia atrás y con este movimiento expresó que se quitó un peso de encima y su rostro se llenó de tristeza.

Cuando Frida Sofía afirmó que no es una persona que se venda expresó enojo, cuando levantó su rostro se mostró orgullosa, cuando tocó su cabello y presentó resequedad en la boca mostró ansiedad. El especialista aseguró que la joven es congruente con lo que dice a diferencia de lo que dice y hace Alejandra Guzmán.

Cuando Frida hizo la señal de comillas el psicólogo afirmó que ella no le vendió la entrevista y menos se trato de una exclusiva a Gustavo Adolfo Infante, ella dijo la verdad.

En varios fragmentos del video Frida Sofía se mostró muy enojada al apretar los puños, sus fosas nasales están mucho más abiertas, la boca apretada, sus ojos abiertos y sus cejas hacía abajo.

A Frida Sofía le dolió que la señalaran como manipuladora, mentalmente inestable y esto se notó al abrir demasiado los ojos.

Salama explicó que Frida Sofía se acerca varias veces a la cámara y esto demuestra que dice la verdad, refleja una constancia longitudinal; no hay cambios en su conducta no verbal, no hay cambios en su forma de hablar y esto permite entender si una persona esta diciendo o no la verdad.

Cuando Frida Sofía muestra su cuello en la parte donde dice que busca justicia y no venganza denota que es congruente.

Adrián Salama comentó que al inició del video Frida se veía demacrada, pero cuando comienza a hablar sobre que quiere desnormalizar la violencia de género se llena de energía y de vida porque es su nuevo propósito, esto la llenará de inspiración, motivación y la mantendrá fuerte ante cualquier ataque.

Frida Sofía reaccionó al video de Adrián Salama y le agradeció por mostrar empatía en su caso.

