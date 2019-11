¡Qué atrevido! Eduardo Santamarina invitó a reportera a tocarle sus partes íntimas, todo ocurrió cuando el actor fue interceptado por un grupo de reporteros, quienes le preguntaron su opinión acerca de las cirugías estéticas, también le cuestionaron si apoyaría que su esposa la actriz Mayrín Villanueva, se sometiera a alguna.

De acuerdo con Publimetro, antes los cuestionamientos de los artistas que aseguran su trasero o su rostro, Santamarina con su característico humor, invitó a una de las reporteras a tocarle sus partes íntimas.

El actor manifestó que está a favor de las operaciones estéticas y que jamás impediría que Mayrín se sometiera a alguna si ella quisiera.

Entonces una de las reporteras le preguntó: "¿Dejarías que alguien de las chicas o los chicos te hicieran el tacto para ver si las tuyas son reales?".

Y la respuesta de Eduardo no se hizo esperar: "Pero me lo vas a hacer tú, ven acá", dijo primero. Incluso el actor le tomó la mano a la mujer para que verificara si sus partes íntimas eran reales o no.

Los compañeros de la reportera la alentaron a hacerlo y Santamarina siguió con la broma:

Ahora también acá, para que veas que mis hue

Su acción provocó las risas de todos los presentes, hasta que uno de los reporteros le preguntó si permitiría que un hombre le tocara el trasero a su mujer.

Le rompo la madre, para tocar la nalga de mi mujer nada más yo, puntualizó.





